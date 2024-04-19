Как смыть краску с волос дома: три действенных метода
Устали от искусственного цвета волосы и мечтаете вернуть их к естественному оттенку? Не торопитесь бежать к парикмахеру! Существует множество домашних методов, которые помогут вам снять краску с волос, не причиняя им вреда. Об этом пишет Главред.
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Масляные обертывания:
- Оливковое или кокосовое масло Эти масла богаты питательными веществами, которые не только помогут снять краску, но и увлажнят ваши волосы. Нанесите растительное масло на все волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Утром тщательно вымойте волосы шампунем.
- Мед: Мед обладает естественными отбеливающими свойствами, которые помогут осветить ваши волосы. Смешайте мед с оливковым маслом в пропорции 1:1, нанесите на волосы и оставьте на несколько часов. Затем вымойте волосы шампунем.
Маски с витамином C:
Витамин C – это мощный антиоксидант, который может помочь разрушить молекулы краски.
- Из порошка витамина C: растворите 1 столовую ложку порошка витамина C в 2 стаканах теплой воды. Добавьте сок 1 лимона и 1 столовую ложку оливкового масла. Нанесите смесь на волосы и оставьте на 30 минут. Затем вымойте волосы шампунем.
- Из таблеток витамина C: разотрите 2-3 таблетки витамина C в порошок и добавьте к своему привычному шампуню. Вымойте волосы как обычно.
Кисломолочные продукты:
- Сметана или йогурт: Кисломолочные продукты содержат молочную кислоту, которая может помочь снять краску с волос. Нанесите сметану или йогурт на волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на 30 минут. Затем вымойте волосы шампунем.
Важно!
- Эти способы снятия краски могут действовать равномерно, потому не ожидайте мгновенного результата.
- Если у вас темные волосы, снятие краски может быть сложнее. В таком случае рекомендуется обратиться к профессионалу.
- Перед использованием любого нового метода на небольшом участке волосы, чтобы убедиться, что он не вызывает аллергической реакции.
- Будьте осторожны при нанесении смесей на волосы, чтобы не испачкать одежду.
Напомним, мы уже писали, как отрастить длинные и здоровые волосы.
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