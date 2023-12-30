Как снизить кислотность вина: действенный лайфхак

Кислота – один из основных вкусовых компонентов вина. Однако, если ее слишком много, напиток становится невкусным и терпким. В таких случаях можно воспользоваться простым способом, который поможет снизить кислотность напитка.

Об этом пишет Telegraf.

Что нужно сделать

Добавьте в вино пищевую соду. Количество соды зависит от количества и кислотности вина. Обычно достаточно четверти чайной ложки соды на литр вина.

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Не добавляйте слишком много соды, иначе вино может приобрести неприятный вкус.

Как проверить, настоящее ли вино

Пищевая сода также может помочь отличить настоящее вино от подделки. Налейте в чистую тару небольшое количество вина и добавьте в него чайную ложку соды. Если вино не изменит цвета, оно поддельное. Натуральное вино после такой манипуляции посинеет.

Почему сода помогает

Пищевая сода является щелочным веществом. Когда она вступает в реакцию с кислотой, появляется соль и вода. В результате кислотность вина снижается.

Этот простой способ поможет вам улучшить вкус вина, если оно вам показалось слишком кислым.

Напомним, мы уже писали, какое вино лучше всего переноситься организмом.

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