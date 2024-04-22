Как снять гель-лак дома без вреда для ногтей: полезные советы от мастеров маникюра
Маникюр с гель-лаком имеет много преимуществ, но и один существенный недостаток: его сложно снять на дому, если нет под рукой специальных средств или времени на посещение мастера. Однако не все так безнадежно! С помощью подручных средств и немного терпения вы вполне сможете избавиться от гель-лака самостоятельно. Об этом пишет Главред.
Снятие гель-лака специальным средством
Самый простой способ снять гель-лак – это использовать специальный ремувер, который можно приобрести в магазинах косметики.
Вам понадобится:
- Римувер для гель-лака
- Ватные диски
- Фольга
- Апельсиновая палочка
- Пилка для ногтей (абразивность 180/180)
- Бафф
Инструкция:
- Нарежьте ватные диски размером ногтей.
- Нанесите ремувер на ватный диск и приложите к ногтю.
- Обмотайте ноготь фольгой, чтобы плотно зафиксировать ватный диск.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Снимите фольгу и ватный диск.
- С помощью апельсиновой палочки аккуратно удалите размягченный гель-лак.
- Спилите остатки лака пилочкой, двигаясь от кутикулы к концу ногтя.
- Отшлифуйте поверхность ногтя бафом.
Совет:
- Перед нанесением ремувера нанесите жирный крем на кожу вокруг ногтя, чтобы защитить ее от агрессивного воздействия средства.
Снятие гель-лака без ремувера
Если под рукой нет специального ремувера, вы можете снять гель-лак с помощью обыкновенной пилочки.
Вам понадобится:
- Пилка для ногтей (абразивность 180/180)
- Бафф
Инструкция:
- Спилите цветное покрытие гель-лака пилочкой, двигаясь от кутикулы к концу ногтя.
- Не спиливайте базу!
- В труднодоступных местах (возле валика и кутикулы) прижмите пилу к остаткам лака и аккуратно очистите.
- Отшлифуйте поверхность ногтя бафом.
Совет:
- Чтобы не перегреть ногтевую пластину, делайте перерывы во время спиливания.
Снятие гель-лака без ацетона
Для снятия гель-лака без ацетона можно использовать содовый или солевой раствор.
Вам понадобится:
- Миска
- Гель для мытья посуды
- Соль или сода
- Апельсиновая палочка
Инструкция:
- Приготовьте раствор: налейте в миску теплую воду, добавьте несколько капель геля для мытья посуды и чайную ложку соли или соды.
- Удерживайте ногти в растворе 15 минут.
- С помощью апельсиновой палочки удалите размягченный гель-лак.
- Если лак с трудом отходит, добавьте теплой воды в миску и подержите ногти еще немного.
Совет:
- Для лучшего эффекта можно добавить к раствору немного растительного масла.
Уход за ногтями после снятия гель-лака
После маникюра с гель-лаком ногти нуждаются в дополнительном уходе, ведь они могут стать ломкими и тусклыми.
Рекомендации:
- Делайте ванночки с морской солью.
- Используйте питательные кремы и масла для ногтей.
- Регулярно делайте обрезной или обрезной маникюр.
- Дайте ногтям "отдохнуть" от гель-лака в течение 2-3 недель.
Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!