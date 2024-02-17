Как снять гель-лак в домашних условиях, чтобы не повредить ногти: полезные советы

Маникюр с гель-лаком держится долго и выглядит безупречно, но иногда возникает необходимость снять его до планового визита к мастеру. Не всегда есть возможность уходить в салон, поэтому важно знать, как снять гель-лак в домашних условиях.

Об этом пишет Главред.

Снятие гель-лака с помощью специального средства:

Купите жидкость для снятия гель-лака в магазине косметики.

Нарежьте спонжи по размеру ногтей.

Защитите кожу вокруг ногтя кремом.

Процесс:

Нанесите на спонж жидкость, приложите к ногтю и обмотайте фольгой и подождите 10-15 минут. После этого снимите фольгу и лак апельсиновой палочкой, начиная от кутикулы. Удалите остатки лака пилой и бафом.

Снятие гель-лака без специального средства:

Спиливание пилой:

Используя пилу с абразивом 180/180 грит, бережно спилите цветное покрытие, не затрагивая базу. Отшлифуйте ногти бафом.

Снятие гель-лака без ацетона:

Солевая ванночка:

Растворите гель для мытья посуды и чайную ложку соли/соды в теплой воде, затем окуните ногти в раствор на 15 минут. После этого удалите лак апельсиновой палочкой. При необходимости повторите процедуру.

Уход за ногтями после снятия гель-лака:

Парафинотерапия:

Расплавьте парафин на водяной бане и опустите руки в парафин, чтобы нанести 2-3 слоя кисточкой. Заверните руки в целлофан и варежки на 15-20 минут. Снимите парафин, удалите жир салфеткой и нанесите крем.

Ванночки с морской солью:

Добавьте морскую соль в теплую воду и окуните руки в ванночку на 10-15 минут.

Помните:

Снимать гель-лак нужно аккуратно, чтобы не повредить ногтевую пластину.

После снятия гель-лака ногти нуждаются в восстановлении и укреплении.

Перед использованием каких-либо методов снятия гель-лака рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за ногтями, чтобы были крепкими.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!