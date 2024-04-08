Как снять следы усталости с лица после бессонной ночи: советы от модниц
Уставшие от темных кругов под глазами, тусклого цвета лица и обезвоженной кожи? Не сдавайтесь! Даже в современном мире, где постоянный стресс и недосыпание стали нормой жизни, можно выглядеть свежей и отдохнувшей.
New Beauty поделились несколькими действенными советами, которые помогут вам замаскировать недостатки усталой кожи и сиять красотой.
Читайте также: Как эффективно избавиться от мешков под глазами – советы экспертов
Контрастное умывание:
- Этот обычный способ улучшает кровообращение и уменьшает отек под очами.
- Наполните миску водой со льдом и окуните в нее лицо на 20-30 секунд.
- Низкая температура сузит кровеносные сосуды, снизит покраснение и отечность.
- После умывания ваша кожа получит естественный румянец и сияние.
Консиллер:
- Ваш верный друг в борьбе с темными кругами под очами.
- При выборе консилера обратите внимание на цвет:
- Для насыщенно фиолетового или синего оттенка подойдут персиковый или терракотовый цвета.
- Наносите консилер тонкими слоями, чтобы нейтрализовать холодный оттенок усталости, а не перекрыть его косметикой.
Патчи для глаз:
- Прекрасное средство для экстренного освежения.
- Охлаждающие патчи снимают отеки, освещают темные круги и разглаживают мелкие морщинки.
- Используйте их 10-15 минут утром или в течение дня, чтобы снять следы усталости.
Скраб для губ:
- Сухие, потрескавшиеся губы не придают свежести вашему образу.
- Используйте мягкий скраб 1-2 раза в неделю, чтобы удалить ороговевшие клетки.
- Не забудьте увлажнить губы бальзамом после скрабования.
Правильная одежда:
- Удачно подобранная одежда может подчеркнуть вашу красоту и скрыть недостатки.
- Выбирайте одежду свежих, пастельных цветов, которые подчеркнут вашу природную красоту.
- Избегайте темных цветов, которые могут подчеркнуть тусклость кожи.
Здоровый образ жизни:
- Не забывайте о том, что красота идет изнутри.
- Здоровое питание, регулярные физические упражнения и качественный сон – залог сияющей кожи и свежий вид.
Помните, что красота – это не только отсутствие недостатков. Это об уверенности в себе, любви к себе и принятии своей природной красоты.
Напомним, мы уже писали, как выглядеть моложе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!