Как снять следы усталости с лица после бессонной ночи: советы от модниц

Уставшие от темных кругов под глазами, тусклого цвета лица и обезвоженной кожи? Не сдавайтесь! Даже в современном мире, где постоянный стресс и недосыпание стали нормой жизни, можно выглядеть свежей и отдохнувшей.

New Beauty поделились несколькими действенными советами, которые помогут вам замаскировать недостатки усталой кожи и сиять красотой.

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Контрастное умывание:

Этот обычный способ улучшает кровообращение и уменьшает отек под очами.

Наполните миску водой со льдом и окуните в нее лицо на 20-30 секунд.

Низкая температура сузит кровеносные сосуды, снизит покраснение и отечность.

После умывания ваша кожа получит естественный румянец и сияние.

Консиллер:

Ваш верный друг в борьбе с темными кругами под очами.

При выборе консилера обратите внимание на цвет:

Для насыщенно фиолетового или синего оттенка подойдут персиковый или терракотовый цвета.

Наносите консилер тонкими слоями, чтобы нейтрализовать холодный оттенок усталости, а не перекрыть его косметикой.

Патчи для глаз:

Прекрасное средство для экстренного освежения.

Охлаждающие патчи снимают отеки, освещают темные круги и разглаживают мелкие морщинки.

Используйте их 10-15 минут утром или в течение дня, чтобы снять следы усталости.

Скраб для губ:

Сухие, потрескавшиеся губы не придают свежести вашему образу.

Используйте мягкий скраб 1-2 раза в неделю, чтобы удалить ороговевшие клетки.

Не забудьте увлажнить губы бальзамом после скрабования.

Правильная одежда:

Удачно подобранная одежда может подчеркнуть вашу красоту и скрыть недостатки.

Выбирайте одежду свежих, пастельных цветов, которые подчеркнут вашу природную красоту.

Избегайте темных цветов, которые могут подчеркнуть тусклость кожи.

Здоровый образ жизни:

Не забывайте о том, что красота идет изнутри.

Здоровое питание, регулярные физические упражнения и качественный сон – залог сияющей кожи и свежий вид.

Помните, что красота – это не только отсутствие недостатков. Это об уверенности в себе, любви к себе и принятии своей природной красоты.

Напомним, мы уже писали, как выглядеть моложе.

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