Как собрать лишний жир из супа: лайфхак от хозяек

Даже самый вкусный суп может испортить слишком большое количество жира. Видео пользователя TikTok davidgantz2 раскрывает простой, но эффективный метод удаления лишнего жира из бульона с помощью половника и льда. Этот лайфхак поможет вам сделать ваше первое блюдо еще более вкусным и полезным.

Что вам понадобится:

Металлический половник

Кубики льда

Инструкция:

Заморозьте половник: Перед приготовлением бульона или супа положите металлический половник в морозилку на время. Добавьте лед: Когда первое блюдо будет почти готово, достаньте половник из морозилки и заполните его кубиками льда. Удалите жир: Опустите нижнюю часть половника в суп, но не глубоко, чтобы горячая жидкость не попала в него. Проведите дном половника по поверхности супа. Холодный металл "прихватит" жир. Повторите: Извлеките половник, оботрите его салфеткой и повторите процедуру, проводя дном по поверхности супа, пока не удалите весь лишний жир.

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Преимущества этого метода:

Простой и удобный

Не требует специальных инструментов

Эффективно удаляет жир

Сохраняет вкус и аромат бульона

Попробуйте этот лайфхак и наслаждайтесь вкусным и полезным первым блюдом!

Совет:

Для лучшего результата используйте металлический половник с толстым дном.

Вместо кубиков льда можно использовать замороженные ягоды или фрукты.

Напомним, мы уже писали, как сварить суп за 5 минут.

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