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Как собрать лишний жир из супа: лайфхак от хозяек

Цихоцкая Мария

Как собрать лишний жир из супа: лайфхак от хозяек

Даже самый вкусный суп может испортить слишком большое количество жира. Видео пользователя TikTok davidgantz2 раскрывает простой, но эффективный метод удаления лишнего жира из бульона с помощью половника и льда. Этот лайфхак поможет вам сделать ваше первое блюдо еще более вкусным и полезным.

Что вам понадобится:

  • Металлический половник
  • Кубики льда

Инструкция:

  1. Заморозьте половник: Перед приготовлением бульона или супа положите металлический половник в морозилку на время.
  2. Добавьте лед: Когда первое блюдо будет почти готово, достаньте половник из морозилки и заполните его кубиками льда.
  3. Удалите жир: Опустите нижнюю часть половника в суп, но не глубоко, чтобы горячая жидкость не попала в него. Проведите дном половника по поверхности супа. Холодный металл "прихватит" жир.
  4. Повторите: Извлеките половник, оботрите его салфеткой и повторите процедуру, проводя дном по поверхности супа, пока не удалите весь лишний жир.

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Преимущества этого метода:

  • Простой и удобный
  • Не требует специальных инструментов
  • Эффективно удаляет жир
  • Сохраняет вкус и аромат бульона

Попробуйте этот лайфхак и наслаждайтесь вкусным и полезным первым блюдом!

Совет:

  • Для лучшего результата используйте металлический половник с толстым дном.
  • Вместо кубиков льда можно использовать замороженные ягоды или фрукты.

Напомним, мы уже писали, как сварить суп за 5 минут.

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