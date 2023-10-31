Как согреться с помощью пузырчатой пленки: необычный способ

Кто не знает о пузырчатой пленке? В детстве мы любили использовать ее для развлечений, лопая со всех сторон. Впоследствии это даже вдохновило некоторые бренды на выпуск знаменитой игрушки Pop it.

Как пишет Sante Plus, пузырчатая пленка не только доставляет удовольствие или снимает стресс, но и является, прежде всего, очень практичной и эффективной защитной упаковкой. Но не только. Несмотря ни на что, это может спасти вас в некоторых экстремальных ситуациях.

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Пузырчатая пленка – средство против переохлаждения

При переезде, например, для перевозки самых хрупких или деликатных предметов, это идеальный инструмент, который поможет нам защитить вещи. Но многие не подозревают о неожиданном потенциале этой прозрачной пленки. В действительности существует очень необычное применение.

По мнению некоторых специалистов, пузырчатая пленка может даже спасти жизнь. По крайней мере, такой вывод исследования, проведенного в 2009 году группой норвежских спасателей. Они открыли его диапазон возможностей. В частности, то, что пленка может защитить нас от переохлаждения.

Итак, согласно этому исследованию, эта бумага может изолировать тепло внутри вашего тела гораздо лучше, чем несколько слоев хлопка. Отбивая тепло обратно к вашему телу, пузырьки могут согреть вас даже в разгар зимы. Испытания показали, что материал обладает эффективностью удержания тепла 69%.

По данным известной американской клиники Майо, гипотермия возникает, когда человеческое тело теряет тепло быстрее, чем может его генерировать. Если человек слишком долго подвергается воздействию холода, его тело больше не может поддерживать "нормальное" внутреннее тепло, а если оно упадет ниже 35°C, это может быстро привести к рискованной ситуации или даже потенциально смертельному исходу. Гипотермия может привести к дисфункциям органов и смерти, если вовремя не обратиться к врачу.

Конечно, зимой лучший способ предотвратить это, то есть не допустить слишком сильного падения температуры тела, — это носить несколько слоев одежды, которые помогут поддерживать хорошую внутреннюю температуру. Горячие напитки тоже рекомендуются. Некоторые люди имеют привычку использовать грелку под одеялом в очень прохладные вечера. Но теперь вам может оказать большую помощь другой альтернативный материал: пузырчатая пленка.

Как согреться с помощью пузырчатой пленки?

Пузырчатая пленка запечатает тепло внутри вашего тела и изолирует от влаги. Действительно, в холодную погоду, особенно в непогоду, мокрая одежда еще больше снижает температуру тела. Более того, всегда рекомендуется как можно быстрее снять промокшую одежду во избежание возможного переохлаждения.

А именно, чтобы вооружиться от дождя и ливня, не стесняйтесь завернуть себя в пласт полиэтиленовой пузырчатой пленки. Это лишь временное решение, которое защитит вас от холода, пока вы укроетесь. Поэтому мы рекомендуем всегда иметь их под рукой, особенно в автомобиле.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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