Как сохранить чистоту в прихожей зимой: действенный лайфхак

Зимой талый снег и грязь из обуви могут стать настоящим испытанием для чистоты прихожей. Однако, используя простую уловку, можно облегчить уборку и защитить пол от загрязнений.

Об этом пишет Telegraf.

Для этого вам понадобится емкость, достаточная для размещения обуви и камней. Лучше всего использовать длинный пластмассовый лоток с невысокими бортиками. Наполните лоток гравием, галькой или другими камнями. По желанию камни можно покрыть лаком для блеска.

Разместите лоток в прихожей у двери. Каждый раз по возвращении домой ставьте в него обувь. Снег и грязь будут таять, а вода будет стекать ко дну лотка, не загрязняя пол.

Также можно использовать поддон или старый поднос вместо лотка. Не забывайте мыть их раз в 1-2 недели. Это гораздо проще, чем каждый день делать влажную уборку в прихожей.

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Чтобы сделать конструкцию еще более эффективной, можно добавить в емкость дренажный слой из песка или щебня. Это поможет быстро отводить воду и предотвратить ее застой.

Таким образом, вы можете легко и быстро решить проблему загрязнений в прихожей зимой.

Напомним, мы уже писали о простых и гениальных советах по уборке, которые должна знать каждая хозяйка.

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