Как сохранить кабачки свежими до весны: простой лайфхак

Если вы не можете сохранить кабачки больше нескольких месяцев, предлагаем воспользоваться советом от опытных огородников.

Этот простой лайфхак позволит сохранить их свежими вплоть до весны. Об этом пишет ТСН.

Лайфгак, как сохранить кабачки свежими до весны

Дождитесь пока кабачки полностью созреют на кустах, и их кожура станет твердой и плотной.

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Срежьте плоды, оставив плодоножку длиной не менее 5-7 сантиметров, чтобы снизить вероятность загнивания овоща.

Чтобы защитить кабачки от гнили, после сбора урожая обработайте их биопрепаратом, который содержит сенную палочку.

Также важно хранить кабачки в ящиках с отверстиями, например, пластиковых, разместив их хвостиками вверх. Это поможет значительно продлить срок их хранения.

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