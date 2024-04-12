Как сохранить макияж в жару: модницы поделились эффективным лайфхаком

Лето – пора не только жары, но и новых бьюти-проблем. Тональный крем и пудра могут уплыть уже через несколько минут после нанесения, портя ваш безупречный образ.

Конечно, лучшим решением в жаркие дни будет отказаться от тональной основы, используя только крем из SPF 30+. Однако если вам нужен устойчивый макияж для важного события, вот несколько необычный лайфхак от звезды американских реалити-шоу Оливии Этвуд.

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Дезодорант вместо праймера

Этвуд рекомендует использовать дезодорант в форме стика (не редкий, а с восковым составом) для лучшей фиксации макияжа. Наносите его не на все лицо, а только на участок над верхней губой или в других зонах, где макияж обычно скатывается.

Важные оговорки:

Этот лайфхак не рекомендуется использовать каждый день, ведь дезодорант может забивать поры.

Дезодорант не заменит праймер, а лишь немного продлит устойчивость макияжа.

Восковые дезодоранты не подходят для всех типов кожи.

Альтернативные лайфхаки:

Используйте водостойкий тональный крем и тушь.

Наносите макияж на увлажненную, но не жирную кожу.

Зафиксируйте макияж специальным спреем.

Помните, что самое главное – это уход за кожей. Здоровый и сияющий вид лица невозможно скрыть под толстым слоем макияжа.

Напомним, мы уже писали, как подготовить лицо к макияжу.

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