Как сохранить свежий укроп на зиму: 4 вкусных и полезных способа

Как хранить свежий укроп, чтобы он не портился

Свежий укроп – незаменимая составляющая многих блюд. Он используется во множестве блюд для маринования, приготовления соусов и приправ.

Сохранение укропа на зиму может оказаться не только полезным, но и позволит вам сэкономить деньги. Вот несколько способов с сайта itvmg.com, которые помогут вам сохранить свежий укроп для использования в любое время года.

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Замораживание

Замораживание свежего укропа – это простой и быстрый способ сохранить его. Вам понадобятся укроп, вода, противень и контейнер для морозильной камеры. Чтобы использовать замороженный укроп, просто извлеките замороженные пучки в необходимом количестве.

Сушка

Если у вас нет доступа к морозильной камере, вы можете сушить укроп и хранить его в виде сушеной травы. Просто повесьте пучки укропа и оставьте их на одну-две недели для полного высыхания. Затем храните сушеный укроп в стеклянной банке с герметичной крышкой.

Консервирование

Оригинальный способ хранения свежего укропа на зиму – консервирование его в уксусе. Вы можете использовать целые веточки укропа или измельчить его. Просто поместите их в стеклянную банку и добавьте яблочный или винный уксус. Храните в холодильнике и используйте при необходимости.

Заморозка в форме кубиков

Интересный способ хранения укропа – замораживание его в форме кубиков. Помойте, обсушите и нарежьте свежий укроп, затем разместите его в формах для льда. Залейте достаточное количество воды, чтобы покрыть укроп, и замораживайте. Также можно заморозить укроп, предварительно погрузив его в оливковое масло. Это масло поможет сохранить свежесть травы и предотвратить изменение цвета во время замораживания.

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