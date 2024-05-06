Как создать идеальное покрытие консилера: лайфхак от визажистов

Консиллер – универсальный косметический продукт, способный скрывать несовершенства и покраснения на коже лица, а также маскировать даже кровоподтеки под глазами. Однако часто возникает проблема, когда консилер "сдвигается" в течение дня. Есть обыкновенные приемы, которые посодействуют избежать этого.

На самом деле секрет заключается в выборе правильного инструмента для нанесения и растушевки консилера. Советы по этому поводу предоставляет OBOZ.UA.

Как же сделать так, чтобы консилер держался стойко и не портил ваш образ?

Сколько стоит идеальный инструмент?

Многие считают, что для нанесения консилера лучше всего подходят плотные маленькие кисточки или спонжи. Однако эти методы часто приводят к тому, что консиллер забивается в поры, подчеркивая рельеф кожи.

Секрет стойкого макияжа – в правильном инструменте!

Вместо кисточек и спонжей используйте пушистую кисть для пудры.

Она мягко растушевывает консиллер, обеспечивая равномерное и деликатное покрытие без эффекта маски.

Как правильно наносить консилер:

Нанесите консилер несколькими точками или тонкими полосками на участки, требующие коррекции. Растушевывайте консилер легкими похлопываниями пушистой кистью. Не растирайте его, это может подчеркнуть текстуру кожи. Не наносите толстый слой консилера. Зафиксируйте консилер минеральной прозрачной пудрой.

Следуя этим простым правилам, вы сможете:

Добиться естественного облика макияжа.

Удлинить стойкость консилера в течение дня.

Замаскировать несовершенство без эффекта маски.**

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.