Как спасти чересчур сладкое варенье: проверенные способы

Понятно, что варенье должно быть сладким, однако иногда сахара оказывается слишком много. В таких случаях потребление продукта становится неприятным, поэтому важно тщательно контролировать количество этого подсластителя.

Но если вы уже приготовили джем и он получился переслащенным, не спешите его выбрасывать. Эксперты советуют простое решение: либо уменьшить количество избыточного ингредиента, либо компенсировать недостачу другого. Об этом пишет ТСН.

Вы не сможете удалить лишний сахар из готового варенья, поэтому нужно будет его разбавить чем-то менее сладким.

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Часто выручает добавление новой порции такого же варенья, но приготовленного без сахара или с минимальным его количеством.

Если у вас нет возможности сварить новую порцию или вы не желаете тратить время, есть и другие методы.

Например, можно уменьшить сладость джема, добавив в него немного кислоты, такой как лимонная. Иногда достаточно просто добавить небольшое количество воды.

И еще один самый простой вариант – использовать меньшее количество варенья, которое получилось слишком сладким или подавать его с напитками, которые не содержат сахара.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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