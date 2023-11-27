Как спасти помутневший студень: неожиданный лайфхак с яйцом

Холод – это традиционное блюдо, изготовление которого требует внимания к деталям и заботе на каждом этапе процесса. Для достижения прозрачной структуры и сохранения уникального вкуса важно прибегнуть к выбору ингредиентов и особенностей приготовления.

Однако даже если бульон оказался мутным, можно исправить ситуацию с помощью простого лайфхака, пишет Главред. В случае, когда бульон оказался мутным, можно использовать следующие шаги.

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Сначала перелейте мутный бульон в отдельную емкость и подождите, пока жир затвердеет. Отделите белок от желтка и взбейте его до образования пены. Измельчите скорлупу. Добавьте измельченную скорлупу к белку и смешайте с мутным бульоном через сито. Разогревайте бульон на среднем огне и постоянно помешивайте в течение 3-4 минут. После этого удалите пену и выключите плиту. Оставьте бульон на 10 минут, чтобы осадок опустился и процедите жидкость через сито и марлю при необходимости.

Чтобы обеспечить прозрачную структуру студня с самого начала, следует придерживаться нескольких советов. Сначала используйте качественные ингредиенты, такие как свежее мясо, косточки и чистые овощи. Замочите мясо в холодной воде на несколько часов или лучше ночью для удаления ненужных веществ. Постепенно доведите бульон до кипения на среднем огне, а затем убавьте огонь и варите его медленно, чтобы извлечь максимум питательных веществ. Избегайте частого перемешивания бульона, дайте ему отдохнуть во избежание вспенивания. Регулярно удаляйте образующуюся на поверхности бульона пену и фильтруйте его через марлю или мелкое сито для получения прозрачной консистенции.

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