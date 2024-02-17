Как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы
Для получения щедрого урожая экологически чистых овощей важно правильно ухаживать за рассадой, а именно – подкармливать ее. Опытные огородники поделились рецептом секретной подкормки из трех трав, которая поможет вырастить крепкую и здоровую рассаду.
Подкормка из трех трав – это простой и эффективный способ вырастить здоровую и крепкую рассаду, которая даст вам щедрый урожай экологически чистых овощей. Об этом пишет ТСН.
Читайте также: Только повредите: садоводы назвали растения, которые нельзя трогать зимой
Ингредиенты:
- Крапива – 2 части
- Чистотел – 1 часть
- Одуванчик – 1 часть
Приготовление:
- Вскипятите воду.
- Засыпьте в кипяток сухие травы.
- Дайте настояться 1-2 часа.
- Разбавьте отвар чистой водой комнатной температуры в пропорции 1:5.
Применение:
Поливайте рассаду этой подкормкой раз в неделю.
Польза для рассады:
- Крапива: содержит азот, фосфор, калий, необходимые для роста и развития рассады, укрепления корневой системы.
- Чистотел: богат йодом, который способствует росту и развитию рассады, повышает урожайность.
- Одуванчик: содержит минеральные вещества, которые укрепляют иммунитет рассады, делают его устойчивым к перепадам температур, болезням и вредителям.
Достоинства:
- Экологически чистое
- Не содержит химических составляющих
- Безопасное и полезное для здоровья
Помните:
- Для приготовления подкормки используйте сухие травы.
- Не переборщите с количеством подкормок.
- Регулярно поливайте рассаду чистой водой.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!