Как спасти томатную рассаду от фитофторы: огородники поделились действенными методами
Сезон дождей – настоящий вызов для огородников. Повышенная влажность в сочетании с температурными колебаниями создает идеальную среду для развития фитофторы — грибковой болезни, которая через несколько дней может полностью уничтожить рассаду помидоров.
О том, как сохранить урожай и защитить растения, рассказал селекционер Николай Завальный. Перед тем как высаживать рассаду в открытую почву, ее нужно обработать 1% бордоской жидкостью.
Это можно сделать и после высадки – как только пройдут дожди и наступит сухая погода, опрыскивайте все растение.
Готовую бордоскую жидкость можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно:
- В шести литрах воды растворите 100 г медного купороса.
- Отдельно в двух литрах воды – 120 г гашеной извести.
- Медленно вливайте синий купоросный раствор в известковый белый, постоянно помешивая деревянной палочкой.
- Добавьте еще 2 литра чистой воды и хорошо перемешайте.
Получите 10 литров 1% бордоской жидкости, эффективно защищающей томаты от фитофторы.
Опрыскивать рассаду лучше вечером, в сухую погоду. Если защита не сработала с первого раза – процедуру следует повторить через 5–6 дней.
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Уход после дождей
- Разрыхляйте почву. После дождей обязательно прополите грядки во избежание образования корки, которая перекрывает доступ воздуха к корням.
- Не поливайте без надобности. В дождливый период поливать томаты не следует. При недостатке осадков – поливайте только под корень.
- Обеспечьте вентиляцию. Не загущайте посадки, удаляйте нижние листья для лучшей циркуляции воздуха.
- Следите за листьями. При первых признаках поражения (пятна, почернение, желтизна) – обрезайте листья под самый ствол и обязательно сжигайте, чтобы избежать повторного заражения.
- Укрывайте рассаду. В случае затяжных дождей или риска подтопления, установите над грядками пленочное укрытие или временную теплицу.
Хотя существуют эффективные химические препараты для борьбы с фитофторой, опытные огородники используют народные средства.
Напомним, мы уже писали, как спасти ослабленную рассаду огурцов и помидоров.
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