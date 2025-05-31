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Как спасти томатную рассаду от фитофторы: огородники поделились действенными методами

Цихоцкая Мария

Как спасти томатную рассаду от фитофторы: огородники поделились действенными методами
Фитофтора может уничтожить ваш урожай

Сезон дождей – настоящий вызов для огородников. Повышенная влажность в сочетании с температурными колебаниями создает идеальную среду для развития фитофторы — грибковой болезни, которая через несколько дней может полностью уничтожить рассаду помидоров.

О том, как сохранить урожай и защитить растения, рассказал селекционер Николай Завальный. Перед тем как высаживать рассаду в открытую почву, ее нужно обработать 1% бордоской жидкостью.

Это можно сделать и после высадки – как только пройдут дожди и наступит сухая погода, опрыскивайте все растение.

Готовую бордоскую жидкость можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно:

  1. В шести литрах воды растворите 100 г медного купороса.
  2. Отдельно в двух литрах воды – 120 г гашеной извести.
  3. Медленно вливайте синий купоросный раствор в известковый белый, постоянно помешивая деревянной палочкой.
  4. Добавьте еще 2 литра чистой воды и хорошо перемешайте.

Получите 10 литров 1% бордоской жидкости, эффективно защищающей томаты от фитофторы.

Опрыскивать рассаду лучше вечером, в сухую погоду. Если защита не сработала с первого раза – процедуру следует повторить через 5–6 дней.

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Уход после дождей

  • Разрыхляйте почву. После дождей обязательно прополите грядки во избежание образования корки, которая перекрывает доступ воздуха к корням.
  • Не поливайте без надобности. В дождливый период поливать томаты не следует. При недостатке осадков – поливайте только под корень.
  • Обеспечьте вентиляцию. Не загущайте посадки, удаляйте нижние листья для лучшей циркуляции воздуха.
  • Следите за листьями. При первых признаках поражения (пятна, почернение, желтизна) – обрезайте листья под самый ствол и обязательно сжигайте, чтобы избежать повторного заражения.
  • Укрывайте рассаду. В случае затяжных дождей или риска подтопления, установите над грядками пленочное укрытие или временную теплицу.

Хотя существуют эффективные химические препараты для борьбы с фитофторой, опытные огородники используют народные средства.

Напомним, мы уже писали, как спасти ослабленную рассаду огурцов и помидоров.

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