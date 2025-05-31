Как спасти томатную рассаду от фитофторы: огородники поделились действенными методами

Сезон дождей – настоящий вызов для огородников. Повышенная влажность в сочетании с температурными колебаниями создает идеальную среду для развития фитофторы — грибковой болезни, которая через несколько дней может полностью уничтожить рассаду помидоров.

О том, как сохранить урожай и защитить растения, рассказал селекционер Николай Завальный. Перед тем как высаживать рассаду в открытую почву, ее нужно обработать 1% бордоской жидкостью.

Это можно сделать и после высадки – как только пройдут дожди и наступит сухая погода, опрыскивайте все растение.

Готовую бордоскую жидкость можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно:

В шести литрах воды растворите 100 г медного купороса. Отдельно в двух литрах воды – 120 г гашеной извести. Медленно вливайте синий купоросный раствор в известковый белый, постоянно помешивая деревянной палочкой. Добавьте еще 2 литра чистой воды и хорошо перемешайте.

Получите 10 литров 1% бордоской жидкости, эффективно защищающей томаты от фитофторы.

Опрыскивать рассаду лучше вечером, в сухую погоду. Если защита не сработала с первого раза – процедуру следует повторить через 5–6 дней.

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Уход после дождей

Разрыхляйте почву. После дождей обязательно прополите грядки во избежание образования корки, которая перекрывает доступ воздуха к корням.

После дождей обязательно прополите грядки во избежание образования корки, которая перекрывает доступ воздуха к корням. Не поливайте без надобности. В дождливый период поливать томаты не следует. При недостатке осадков – поливайте только под корень.

В дождливый период поливать томаты не следует. При недостатке осадков – поливайте только под корень. Обеспечьте вентиляцию. Не загущайте посадки, удаляйте нижние листья для лучшей циркуляции воздуха.

Не загущайте посадки, удаляйте нижние листья для лучшей циркуляции воздуха. Следите за листьями. При первых признаках поражения (пятна, почернение, желтизна) – обрезайте листья под самый ствол и обязательно сжигайте, чтобы избежать повторного заражения.

При первых признаках поражения (пятна, почернение, желтизна) – обрезайте листья под самый ствол и обязательно сжигайте, чтобы избежать повторного заражения. Укрывайте рассаду. В случае затяжных дождей или риска подтопления, установите над грядками пленочное укрытие или временную теплицу.

Хотя существуют эффективные химические препараты для борьбы с фитофторой, опытные огородники используют народные средства.

Напомним, мы уже писали, как спасти ослабленную рассаду огурцов и помидоров.

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