Как спасти урожай абрикосов и черешни от заморозков: советы от садоводов

Весенние заморозки, охватившие большинство областей Украины в апреле, стали серьезным испытанием для садоводов. Эти температурные колебания уже привели к повреждению цветения плодовых деревьев, особенно абрикосов, черешни и винограда. Однако, по заверению специалистов, часть урожая все же можно сохранить.

Даже при минусовых температурах далеко не все растения погибают – все зависит от фазы их развития и условий конкретного участка. Особенно чувствительны цветы абрикоса и черешни: они могут пострадать уже при -1°C, тогда как бутоны выдерживают несколько более низкие температуры. При -5°C потеря урожая может быть почти полной. В то же время, виноград и клубника способны частично восстановиться, а хвойные культуры обычно выдерживают заморозки без особых проблем. Об этом сообщила эксперт по садоводству Елена Чайковская поделилась практическими советами на своей странице в соцсети Facebook.

Для защиты сада Чайковская рекомендует использовать агроволокно или пленку, но накладывать их не непосредственно на растения, а на каркас. В теплицах можно воспользоваться свечами или обогревателями. Также эффективны обработки антистрессовыми и гормональными препаратами, однако важно соблюдать температурный режим (+10…+15°C) и не нарушать дозировку.

Обработку следует проводить либо за несколько дней до ожидаемых заморозков, либо сразу после них, с повторным опрыскиванием через неделю. Специалист отмечает: иногда в пределах одного двора часть деревьев может пострадать, а другая остаться невредимой, поэтому паника лишь помешает объективно оценить ситуацию.

Чайковская также советует не забывать о мульчировании приствольных кругов для сохранения тепла в почве. Установка метеосенсоров позволит своевременно реагировать на риски заморозков.

Чтобы поддержать растения после стресса, важно провести обрезку поврежденных побегов, что позволит направить ресурсы дерева на здоровые части. Целесообразным будет подпитка калием и фосфором, которые укрепляют растения и способствуют их восстановлению. Азотные удобрения лучше ограничить, ведь они стимулируют рост только зеленой массы.

После заморозков следует также обновить мульчу, чтобы стабилизировать температуру в корневой зоне. Из-за снижения иммунитета растений целесообразно провести обработку от вредителей как безопасными химическими средствами, так и настоями из натуральных компонентов.

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В теплицах важно избегать перегрева днем после ночного холода, ведь резкие перепады температуры лишь усугубляют состояние растений.

Если первое цветение было потеряно, не стоит опускать руки — при надлежащем уходе и подкормке возможно повторное формирование бутонов, что позволит хотя бы частично компенсировать потери.

Метеорологи не в первый раз предостерегают о климатической нестабильности. Раннее весеннее цветение все чаще сталкивается с возвращением холодов, но практика свидетельствует: даже после сильных заморозков сад может дать урожай, если вовремя принять меры.

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