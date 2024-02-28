Как США спасли СССР от голода: о чем молчит российская пропаганда

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Друзья, а вот интересный вопрос — почему в пост-советских странах и в частности в России многие не любят США? Если посмотреть на историю XX века — то у СССР и России не было никаких вооруженных конфликтов со Штатами (наоборот — вместе воевали как союзники против нацистов), а в голодные годы и во времена Второй мировой войны США достаточно много помогали и Советской России (в 1921-22 годах), и позже СССР — посылая туда в сложные голодные годы "ножки Буша" и другую гуманитарную помощь, вроде каши и пюре быстрого приготовления.

Сейчас об этом почему-то вспоминать не принято — наверное, эти знания расшатывают скрепы. Вместо благодарности фанаты СССР периодически вскрикивают "превратим Пиндосию в радиоактивный пепел!"; а также, доверху начитавшись книжек о попаданцах, готовятся высаживать сталинский десант над Вашингтоном.

Если посмотреть на историю XX века — то США как минимум три раза крупно помогали СССР, и все три раза касались обеспечения Страны Советов продуктами питания, и в сегодняшнем посте я вам об этом расскажу.

Голод в Поволжье.

В 1921-22 годах в СССР случился страшный голод, затронувший в основном Поволжье — голод был вызван неумелой политикой советской власти и унёс жизни около 5 миллионов человек. США, официально не признававшее Советскую Россию, тем не менее решило помочь простым людям — и отправили туда помощь в объеме около 80 миллионов долларов (если пересчитать на современные доллары — это будут миллиарды). Занималась этим гуманитарная миссия ARA (American Relief Administration) — в целом одна из самых масштабных гуманитарных миссий XX века.

На фото ниже — грузовик службы ARA в Поволжье. Летом 1922 года пищу в столовых ARA, а также специальные кукурузные пайки получали почти 9 миллионов человек, а в конце лета — уже более 10 миллионов. В наиболее активные месяцы в ARA работало 300 американских граждан, а также 120 тысяч человек, нанятых в советских республиках.

А вот так выглядели продуктовые наборы, которые поставлялись в Советскую Россию. Чай, сахар, мука, пищевые жиры, рис, сгущённое молоко, консервы. Всего за 1921-23 годы россияне получили 1.163.296 таких посылок, ежедневно американцы кормили от 7 до 10 миллионов человек:

Если вы очень не любите США, но при этом ваши предки откуда-то с Поволжья — просто подумайте о том, что может быть именно эта страна спасла от голодной смерти ваших бабушку и дедушку.

Вторая Мировая и Ленд-лиз.

Через два десятилетия после голода в Поволжье случилась Вторая мировая война, в которой США выступили против нацистской Германии — американский флот, авиация, а также десантники и морпехи принимали активное участие в боевых действиях по всему миру (не давая Германии стянуть все войска на Восточный фронт) но самое главное — США оказывало огромную материальную помощь СССР, которая известна под названием ленд-лиз.

По ленд-лизу СССР получил помощи на целых 9,4 миллиарда долларов (для современных цифр умножайте сумму в несколько раз), около 40% из которых составляло военное снаряжение (стрелковое оружие, танки, автомобили и т.д.), а всё остальное — товары первой необходимости и продукты питания. Советские солдаты обеспечивались американской тушенкой, маслом, шоколадом, яичным порошком и множеством других продуктов.

Говорить о том, что мол "ленд-лиз это ерунда", мол мы и так закидали бы немцев шапками могут только те, кто ничего не смыслит ни в войне, ни в экономике — огромное количество сражений было проиграно именно потому, что войскам на фронте не хватило тылового обеспечения, в буквальном смысле — нечего было есть и нечем заправлять технику. Так что и тут США очень сильно помогли СССР.

А ещё часто можно встретить комментарии, что мол США как-то "нажились" на СССР, поставляя ему свои товары. Друзья, по условиям ленд-лиза оплачивался только тот товар, который не был израсходован во время войны. По итогу СССР оплатил лишь 7% от общей стоимости поставок, да и то только спустя годы.

Конец СССР и "Ножки Буша".

В последние советские годы в магазинах был страшный дефицит даже самых простых товаров — в том числе и продуктов питания. США и тут пришли на помощь СССР, организовав поставки гуманитарной помощи, плюс лично Горбачёв договорился с Джорджем Бушем о поставках в СССР замороженных куриных окорочков — даже такая простая еда, как курятина (считающаяся во всем мире едой бедняков и самым доступным источником животного белка), в СССР была страшным дефицитом. Благодаря "историческому соглашению" между Михаилом Сергеевичем и Джорджем американские окорочка получили неофициальное название "ножки Буша".

Что интересно — уже даже после относительной стабилизации экономики в ельцинские годы многие бывшие советские граждане часто покупали куриные окорочка — они оставались относительно дешевым белковым продуктом, который могли себе позволить даже люди с низким достатком — из парочки "ножек Буша" можно было, например, сварить суп на целую семью.

Помимо известных "ножек Буша", в СССР поставлялось также и множество других продуктов и товаров — детское питание, каши и пюре быстрого приготовления, мясные консервы и так далее. В магазинах тех лет очень часто эти товары были единственной едой в дополнение к кислому хлебу "кирпич".

Вместо эпилога.

Вместо эпилога расскажу историю, которая произошла много лет назад с моим товарищем. Однажды он увидел у себя в подъезде бомжа, который грелся на какой-то картонке у батареи, недалеко от входа в его квартиру. Мой товарищ бомжа из подъезда не выгнал (хотя мог бы), а наоборот — вынес ему несколько бутербродов и горячего чая, вместо картонки вынес одеяло, а также подарил какую-то старую куртку. Выйдя на следующее утро из квартиры — бомжа он уже не застал, а вместо благодарности увидел под своей дверью большую кучу.

И каждый раз, когда я слышу вскрики современных "ура-патриотов" относительно "проклятой Пиндосии" — я всегда вспоминаю эту историю.