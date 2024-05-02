В нашей жизни события сменяют друг друга, подобно осколкам в калейдоскопе. На каждое из них у нас свой взгляд. Эти реакции на происходящее формируются за счёт наших воспоминаний, негативного и приятного опыта, установок и принципов. Так что же приносит нам радость? Как добиться этого хрупкого ощущения счастья и продлить его? Как стать счастливой женщиной?

В мире проживает почти 8 млрд. человек. Для кого-то счастье заключается в непрерывном стремлении к мечте. Кто-то уже потерял надежду. Кто-то живёт чужой жизнью. Часто дорога к призрачному идеалу лежит через достижение материальных ценностей и положения в обществе.

Но мы забываем о том, что большего успеха можно достичь, изменив своё сознание. Наступает время заглянуть вглубь себя и разобраться со своим душевным состоянием.

Во главе угла

На данном этапе важно разобраться со своими планами и целями, определить свои ценности и убеждения. Наша личность развивается, и мы сами меняем жизнь в зависимости от событий.

Мы часто сталкиваемся с непредвиденным негативом, из-за чего чувствуем обиду и перестаём видеть жизнь во всей полноте. Поэтому важно осознать свои приоритеты. Это поможет отступить назад в трудной ситуации и вспомнить, кто мы. Ведь главное — сохранить себя и верность своим убеждениям. Может, это ключ к счастью?

Элементы счастья

Не стоит недооценивать силу собственных мыслей: даже сама цель обрести счастье влияет на подсознание. Неосознанно мы принимаем решения, ориентируясь на жизненные цели.

Доказательством этого могут служить исследования в области психологии. Например, профессор Гарвардской школы медицины Альваро Паскаль-Леон утверждает, что достаточно намерения сделать что-то, чтобы наш мозг начал работать. Он провёл ряд экспериментов, в ходе которых испытуемых поделили на две группы. От первой требовалось разучить простую фортепианную мелодию. Также участники должны были каждый день по два часа тренировать свои музыкальные навыки. Этот эксперимент длился 5 дней. Участникам второй группы не нужно было учиться играть музыку, но они должны были постоянно думать об этом, как о цели.

По завершении эксперимента были проведены обследования лобной части мозга участников, ответственной за моторику. И это позволило сделать любопытный вывод: у участников обеих групп наблюдались одни и те же реакции. Из этого следует, что мысли оказывают на мозг влияние, аналогичное нашим действиям. А значит, достаточно верно определить цели, чтобы понять, как именно вы можете достичь счастья.

Есть несколько полезных привычек, которые постепенно приведут к душевной лёгкости. А вы знали о них?

1. Настройте мысли на нужную волну. Век высоких технологий уже пришёл. Мы каждый день пользуемся сложными гаджетами, заставляем их работать так, как нужно нам. Так почему бы не сделать то же со своими мыслями?

Позитивный настрой. Сложно поддерживать в себе радость, когда жизнь подкидывает трудностей. Но важно помнить, что не всё зависит от нас, иногда контролировать события невозможно. А вот изменить своё отношение к происходящему возможно.

Витание в облаках. Не стоит забывать о реальной жизни, но мечты ещё никому не повредили. Они помогают пробудить нашего внутреннего ребёнка и понять, к чему лежит душа.

Море по колено. Мы стараемся достигать целей максимально простыми путями, но иногда стоит приложить чуть больше усилий, выйти из зоны комфорта. Результат вас порадует.

Приятные мелочи. Обращайте внимание на то, что хорошего есть в вашей жизни. Может, это что-то простое, вроде чашки кофе или недавно купленной настольной лампы в гостиной. Счастье не за горами, а здесь и сейчас.

2. Разложите по полочкам свои отношения. Человек пытается поставить себя выше мира фауны и дикой природы. Но всё же в нас осталось немало от наших далёких предков. Однако мы — животные социальные, что и является нашим главным отличием. Хорошо это или плохо — но наше счастье во многом зависит от других представителей нашего вида.

Равноценный обмен. Нас с детства учат: относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Но мы не всегда задумываемся о сути этой истины. Но нанося человеку обиду, мы бьём по самим себе: нами движут наши скрытые комплексы и травмы. И это не даёт счастью войти в нашу жизнь.

Человек дела. Прежде чем лишний раз давать людям обещание, рассчитайте силы. А сможете ли вы его выполнить? Пустые слова могут оттолкнуть от вас даже самых преданных людей.

Путь к себе. Не стоит придерживаться социальных шаблонов, если они не в вашем характере. Стоит ступить в неверном направлении, как вы с лёгкостью запутываетесь в себе, пытаясь понравиться другим и забывая, кто вы на самом деле. Люди могут днём улыбаться и излучать радость, а ночью плакать в подушку. Позвольте себе быть собой.

Здесь и сейчас. Будьте с теми, кто поддерживает вас в настоящем. Постарайтесь отдать им то, в чём они нуждаются. Например, подруге, с которой давно не виделись, но ей нужен ваш совет. Пожилому родственнику, которому нужно только несколько минут вашего внимания и поддержка. Или ребёнку, с которым можно позволить себе беззаботность и чистое веселье. В этих несложных, но приятных моментах и прячется счастье.

3. Стиль жизни. Люди стремятся к уникальности во всём: в одежде, в дизайне своей квартиры и многом другом. Но есть детали, которые объединяют всех, кто считает себя счастливым. Может, стоит взять с них пример?

Доброе утро. Первые мысли с момента пробуждения почти всегда определяют следующий день, задают его тон. Поэтому так важно настроить себя на положительные эмоции, задать конкретные цели и наметить дела. В этом поможет завтрак со стаканом свежевыжатого сока, приятная музыка, отсутствие спешки и суеты.

Жизнь ≠ работа. Дело, которому мы себя посвящаем, даёт нам вдохновение. Но делать работу единственным её смыслом — плохая идея. Особенно если её цель для вас только в деньгах. Это лишь погружает вас в хаос и отдаляет от счастья.

Записи в дневнике. Их можно делать в первые часы пробуждения (так советует поступать Джулия Кэмерон в своём бестселлере "Путь художника" о творческом потенциале и его развитии). Свои мысли можно записывать и прямо перед сном. В любом случае с помощью блокнота и ручки вы избавите себя от лишнего негатива и откроете своё сердце радости жизни.

ДЕВЯТЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

Казалось бы, есть простые правила. Бери, соблюдай — и будет тебе счастье. Но не всё так легко, как хотелось. Есть и то, что тяжким грузом будет удерживать вас, словно прибивая к поверхности земли. И на пути к гармонии с собой этот балласт лучше скинуть.

Гнев и обида. Нужно помнить, что эти чувства способны разрушить вас до основания. Не позволяйте негативу брать контроль над ситуацией. И уж тем более, не стоит смаковать собственную обиду — есть блюда и повкуснее.

Мечты об идеальной жизни. Кажется, что здесь закралось противоречие, потому что выше мы говорили о том, как важно ставить цели. Но речь шла именно о целях, которые идут рука об руку с реальностью. Нет смысла упиваться идеализированным эталоном. В настоящем тоже найдётся много радостных моментов.

Сюда же можно отнести образ идеального тела и совершенного партнёра. Индустрия красоты безжалостно диктует свои тенденции. Приятельница с работы может отпустить бестактный комментарий о вашей внешности. Попасться на удочку негатива в таких ситуациях легко. Но ваше тело принадлежит только вам: только вы вправе решать, как оно должно выглядеть.

Образ мужчины мечты, который вы рисуете в голове, конечно, может помочь в поиске партнёра, но также может и навредить. Ни к чему прорисовывать слишком много деталей — есть вероятность так и не найти соответствие своему заоблачному королю. Единственный пункт, который по-настоящему важен — это ощущение комфорта рядом с человеком, его готовность принять вас со всеми достоинствами и недостатками.

Надежда на удачу и только на неё. Чистое везение — это хорошо. Но обычно оно сопутствует тем, кто ставит конкретные цели и делает к ним шаги. Жизнь ценна настоящим — об этом следует помнить.

Груз воспоминаний способен утянуть на дно. Вы никак не можете простить себе ошибку, которую совершили много лет назад? А у кого их нет? Похороните прошлое. Оставьте себе маленький сувенир в виде уроков, которые оно вам преподнесло. И просто живите.

Особенно это относится к старым отношениям. Заводя нового партнёра, позаботьтесь о том, что избавились от старого.

Конечно же, не в прямом смысле. Вашему бывшему не место в вашей голове. Не забывайте: у любого расставания есть мотивы. К тому же зацикленность на покрывшихся пылью от времени чувствах может помешать новым отношениям, у которых ещё есть потенциал.

Справедливо это не только для романтических историй, но и для отношений в целом: бывает, что друзья предают, коллеги сплетничают за спиной, а знакомые оказываются не теми, за кого себя выдавали.

Богатство как смысл жизни. Можно бесконечно работать, пытаясь его достичь, но прийти лишь к эмоциональному выгоранию. Есть более простой путь: найти дело своей жизни и сконцентрироваться на нём. А благосостояние приложится.

Самообман. Порой мы терпим крах. Не у всех получается это признать. Но стоит отбросить упрямство и принять свои ошибки. Прислушайтесь к себе и другим: быть всегда правым не обязательно, а в мыслях окружающих может крыться истина.

Неуверенность в себе. Никому не нравятся люди с раздутым эго. Однако важно верить в себя. Подумайте, в чём ваше преимущество? Ответ и будет поводом гордиться собой. Нет смысла зацикливаться на недостатках: они есть у всех. Что-то можно изменить в себе, другое — просто принять. А вот ненависть к себе совсем не способствует счастью.

Человеческая зависимость. Еще одна вредная привычка. Часто мы ищем самих себя в других людях, но правда в том, что никто, кроме нас самих, не заполнит нашу внутреннюю пустоту. А счастливые люди притягивают к себе.

Прокрастинация. А действительно ли вам так нужно это дело, которое вы так усердно откладываете? Может, не стоит и браться за него? За прокрастинацией следует стресс и чувство вины. Нужно ли это вам?

Итак, что же такое счастье? Как быть счастливой и любимой? На эти вопросы ищут ответы все: от психологов до философов. Иногда счастье кажется недоступным, но некоторые вещи позволяют достичь его гораздо быстрее.

Это чётко выстроенные цели, правильные и здоровые отношения с окружающими, умение радоваться моменту и мелочам. Ключ к счастью у каждого свой. Он спрятан в нас самих, поэтому так важно понять свои эмоции и чувства, залечить старые раны. И просто жить.