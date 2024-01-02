Как стирать флисовые вещи, чтобы не испортить: советы хозяек

Флисовые вещи – это удобная и теплая одежда, которая идеально подходит для холодной погоды. Однако, чтобы они долго сохраняли свой внешний вид и не теряли свойства, важно правильно за ними ухаживать.

Об этом пишет Telegraf.

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Вот несколько советов, как стирать флисовые вещи:

Выворачивайте вещи наизнанку перед стиркой. Это поможет предотвратить образование колтунцев.

Стирать флисовые вещи можно как вручную, так и в стиральной машине.

Если вы решили стирать флисовые вещи вручную, используйте мягкое моющее средство, не содержащее отбеливателей и других агрессивных компонентов.

Температура воды для стирки флиса не должна превышать 40 градусов.

Замачивайте флисовые вещи перед стиркой на 30-60 минут. Это поможет удалить загрязнение и смягчить ткань.

Если вы стираете флисовые вещи в стиральной машине, выбирайте режим деликатной стирки.

Отжим флисовых вещей следует проводить на низких оборотах.

Сушить флисовые вещи нужно в горизонтальном положении во избежание образования колтунов.

Напомним, мы уже писали, как приготовить эффективное и бюджетное средство для стирки.

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