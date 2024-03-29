Как сушить вещи, чтобы не выцветали: советы хозяек

Сушка белья на свежем воздухе имеет много плюсов: экономит электроэнергию, предотвращает плесень и придает одежде приятный аромат.

Однако темные вещи под влиянием ультрафиолета теряют цвет. Предотвратить это можно без специальных средств. Об этом пишет Телеграф.

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Выворачивайте одежду наизнанку

Это самый простой и эффективный способ. Так выцветет внутренняя часть, которая не столь заметна.

Сушите в тени

Одежда будет меньше выгорать, если ее сушить не под прямыми солнечными лучами, а в тени.

Используйте веревки с прищепками

Не вешайте темную одежду на сушилки с металлическими прутьями, они могут нагреваться на солнце и ускорять выцветание.

Не сушите белье слишком долго

После того, как одежда высохнет, снимите ее с веревки. Чем дольше он будет находиться на солнце, тем больше шансов, что выцветет.

Добавьте немного уксуса в стирку

Уксус помогает сохранить цвет ткани. Добавьте 1-2 столовых ложки уксуса в стиральную машину во время стирки темной одежды.

Используйте специальные средства

Есть специальные гели и кондиционеры для стирки темных вещей. Они содержат УФ-фильтры, защищающие ткань от выцветания.

Храните темную одежду правильно

Храните темную одежду в темном прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

Напомним, мы уже писали, как высушить одежду зимой.

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