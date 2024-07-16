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Как сузить круглое лицо с помощью макияжа: советы визажистов

Цихоцкая Мария

Как сузить круглое лицо с помощью макияжа: советы визажистов
Благодаря технике контурирования вы сможете зрительно скорректировать черты лица и подчеркнуть его красоту.

Мечтаете о более четком и утонченном лице? Не обязательно идти к косметологу или часами тренироваться перед зеркалом! Благодаря технике контурирования вы сможете зрительно скорректировать черты лица и подчеркнуть его красоту. Об этом пишет Oboz.

Визажисты делятся простыми советами, которые помогут вам сделать лицо похуже с помощью макияжа:

Увлажнение – основа безупречного макияжа

Перед нанесением любых косметических средств важно увлажнить кожу. Это создаст основу для сияющего и ровного тона лица. Используйте увлажняющий крем, соответствующий вашему типу кожи. Если у вас расширены поры, можно дополнительно нанести праймер.

Подбор тонального крема:

  • Ваш тон должен быть максимально близок к естественному цвету кожи.
  • Слишком темный тональный крем подчеркнет округлость лица, а светлый может сделать вас бледным.
  • Наносите тональный крем начиная с центра лица, растушевывая его до периферии. Не забудьте о переходе к шее и ушам.

Контурирование: игра света и тени

Секрет контурирования – удачный подбор оттенков. Средство для контурирования должно быть на 2-3 тона темнее вашего натурального цвета кожи. Выбирайте матовые текстуры, ведь они лучше скрывают недостатки.

Пошаговая инструкция:

  • Скулы: Нанесите контур под линию волос, чуть выше ушей. Проведите линию вдоль скул, опускаясь до уровня глаз. Растушуйте средство кисточкой.
  • Подбородок: Зрительно уменьшить второй подбородок поможет легкое контурирование по его овалу. Наносите средство круговыми движениями.
  • Нос Чтобы сделать нос визуально длиннее, нанесите контурную линию по его спинке. Добавьте хайлайтер на переносицу.
  • Румяна: Выбирайте матовые румяна. Избегайте светлых и чрезмерно сияющих оттенков.

Завершающие штрихи:

  • Зафиксируйте результат пудрой.
  • Нанесите немного хайлайтера на выступающие части лица: переносицу, спинку носа, подбородок, галочки над верхней губой.
  • Используйте тушь для ресниц, чтобы подчеркнуть глаза.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать во время снятия макияжа.

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