Как сузить круглое лицо с помощью макияжа: советы визажистов
Мечтаете о более четком и утонченном лице? Не обязательно идти к косметологу или часами тренироваться перед зеркалом! Благодаря технике контурирования вы сможете зрительно скорректировать черты лица и подчеркнуть его красоту. Об этом пишет Oboz.
Визажисты делятся простыми советами, которые помогут вам сделать лицо похуже с помощью макияжа:
Увлажнение – основа безупречного макияжа
Перед нанесением любых косметических средств важно увлажнить кожу. Это создаст основу для сияющего и ровного тона лица. Используйте увлажняющий крем, соответствующий вашему типу кожи. Если у вас расширены поры, можно дополнительно нанести праймер.
Подбор тонального крема:
- Ваш тон должен быть максимально близок к естественному цвету кожи.
- Слишком темный тональный крем подчеркнет округлость лица, а светлый может сделать вас бледным.
- Наносите тональный крем начиная с центра лица, растушевывая его до периферии. Не забудьте о переходе к шее и ушам.
Контурирование: игра света и тени
Секрет контурирования – удачный подбор оттенков. Средство для контурирования должно быть на 2-3 тона темнее вашего натурального цвета кожи. Выбирайте матовые текстуры, ведь они лучше скрывают недостатки.
Пошаговая инструкция:
- Скулы: Нанесите контур под линию волос, чуть выше ушей. Проведите линию вдоль скул, опускаясь до уровня глаз. Растушуйте средство кисточкой.
- Подбородок: Зрительно уменьшить второй подбородок поможет легкое контурирование по его овалу. Наносите средство круговыми движениями.
- Нос Чтобы сделать нос визуально длиннее, нанесите контурную линию по его спинке. Добавьте хайлайтер на переносицу.
- Румяна: Выбирайте матовые румяна. Избегайте светлых и чрезмерно сияющих оттенков.
Завершающие штрихи:
- Зафиксируйте результат пудрой.
- Нанесите немного хайлайтера на выступающие части лица: переносицу, спинку носа, подбородок, галочки над верхней губой.
- Используйте тушь для ресниц, чтобы подчеркнуть глаза.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать во время снятия макияжа.
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