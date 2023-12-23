Как сварить дешевый рис, чтобы он получился рассыпчатым

Как правильно варить дешевый рис, чтобы он не слипался

Автор украинского Instagram-блога "Красивые рецепты. Юмор. Мотивация" Александр Огородников, проживающий в Швеции и работающий поваром, показал, как приготовить рассыпчатый круглозернистый рис.

В комментариях к одному из его рецептов, где блоггер рассказывал, как приготовить длиннозернистый рис, ему заявили, что такой способ не подходит для круглозернистого риса. Огородников решил опровергнуть это утверждение и снял видео с приготовлением круглозернистого риса в своем Instagram.

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Ингредиенты

1,5 л воды

2 ч. л. соли (без горки)

1 палочка корицы (по желанию)

2 лавровых листа (по желанию)

200 г риса

2 ст. л. оливкового масла

Приготовление

В кастрюлю налить воду, добавить соль, лавровый лист и корицу. Довести до кипения. Засыпать рис. Перемешать. Через 2 минуты снова перемешать. Варить 10 минут. Рис процедить через сито, вынуть лавровый лист и корицу. Добавить оливковое масло.

Секрет рассыпчатого риса

По словам Александра Огородникова, для того чтобы круглозернистый рис получился рассыпчатым, его нужно засыпать в кипяток. Это поможет сохранить структуру риса и не позволит ему развариться.

Также, чтобы рис был более ароматным, можно добавить в воду корицу и лавровый лист.

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