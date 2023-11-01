Как сварить гречку за 3 минуты: кулинары поделились секретом

Готовить вкусную гречневую кашу можно даже по продолжительности всего три минуты. Этот быстрый рецепт не только сэкономит время, но и не повлияет на вкус и полезные свойства блюда.

Этот рецепт, которым поделились в издании gazeta.ua, особенно подойдет для любителей рассыпчатой и нежной гречки. Вот как его приготовить:

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Ингредиенты:

Гречневая крупа;

Вода;

соль;

Сливочное масло.

Приготовление:

Начните с обязательного соблюдения соотношения гречихи и воды в пропорции 1:2. Относительно других ингредиентов, таких как соль и сливочное масло, их количество можно выбирать по своему вкусу. Сначала переберите гречку, затем промойте ее два-три раза под холодной водой, чтобы лишить ее избытка крахмала. Положите гречку в кастрюлю и добавьте воду в соотношении 1:2. Здесь же внесите нужное количество соли, но не растворяйте ее, а просто оставьте кашу на ночь. Утром ваша гречка будет практически готова к подаче и потребует всего 3-5 минут варки под крышкой на умеренном огне. Перед подачей добавьте сливочное масло в кашу и сервируйте как основное блюдо или гарнир по вашему желанию. Теперь вы можете насладиться вкусной и быстро приготовленной гречневой кашей.

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