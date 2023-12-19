Как сварить идеальный глинтвейн: эксперты раскрыли 4 секрета

Глинтвейн – это отличный напиток, который не только согревает, но и дарит праздничное настроение. Однако чтобы глинтвейн получился по-настоящему ароматным и вкусным, нужно знать некоторые тонкости его приготовления.

Об этом пишет drink_easy.

Один из секретов приготовления глинтвейна состоит в том, что не нужно добавлять всю бутылку вина сразу. Сначала нужно проварить сок апельсина и немного вина с цедрой цитрусовыми и пряностями. Это позволит собрать основной вкус глинтвейна. После этого смесь нужно охладить и настоять.

Когда смесь остынет, можно влить бутылку вина. Эксперты рекомендуют использовать сухое или полусухое вино. Вино средней ценовой категории станет лучшим вариантом.

После того как влили вино, можно добавить мед по вкусу. Можно также добавить апельсин и яблоко для дополнительного аромата.

Глинтвейн нужно нагреть до первых пузырьков, но не кипятить. Оптимальная температура – 70-80 градусов по Цельсию.

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Инструкция по приготовлению глинтвейна:

В кастрюлю влейте апельсиновый сок и немного красного вина. Добавьте цедру цитрусовых и пряности. Проварите несколько минут. Остудите и настаивайте. Влейте бутылку вина. Добавьте мед по вкусу. Добавьте апельсин и яблоко. Нагрейте до первых пузырьков.

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