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Как сварить картофель, чтобы он был твердым, а не рассыпчатым: полезный лайфхак

Игорь Романько

Как правильно варить картофель с уксусом, чтобы он не разваливался

Все мы знаем, как раздражает, когда картофель разваривается и становится кашей. Особенно, когда хочешь сделать красивый салат или подать целую картошку к столу. Но есть один секретик, который поможет вам приготовить идеальный картофель.

Об этом пишет сайт NV.ua. Идеальный картофель для салатов, гарниров и других блюд и как его приготовить. Этот лайфхак также можно использовать при варке свеклы, чтобы она не теряла свой цвет.

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Что нужно:

  • Картофель
  • Вода
  • 2 столовые ложки уксуса 9%

Что делать:

  1. Очистите картофель и нарежьте его так, как вам нужно.
  2. Положите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой.
  3. Добавьте 2 столовых ложки уксуса.
  4. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
  5. Варите картофель до готовности, не переваривая.

Что дает уксус:

  • Уксус вступает в реакцию с крахмалом в картофеле и образует защитный слой.
  • Этот слой не дает картофелю развариться.
  • В результате вы получаете мягкий, но цельный картофель.

Важно:

  • Не добавляйте больше 2 ложек уксуса, иначе картофель может стать кислым.
  • Следите за временем варки, чтобы не переварить картофель.

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