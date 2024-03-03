Как сварить куриное филе, чтобы было сочным: диетический рецепт
Все мы любим курятину, но не всегда знаем, как правильно ее приготовить, чтобы она была сочной и ароматной. Этот простой рецепт поможет вам без труда сделать идеальное куриное филе, которое можно использовать для салатов, бутербродов, пирогов и других блюд.
Попробуйте этот рецепт с сайта Shuba и наслаждайтесь сочной и ароматной курицей. Если вы хотите, чтобы филе сварилось побыстрее, можете порезать его на кусочки. В таком случае время варки будет 15-20 минут. Оставшийся после варки бульон можно использовать для приготовления супа или других блюд.
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Ингредиенты:
- Куриное филе – 300 г
- Вода – 1 л
- Соль – по вкусу
- Перец черный горошком – 4 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
Приготовление:
- Подготовьте филе: помойте и заложите в кастрюлю среднего размера.
- Залейте холодной водой: вода должна полностью покрывать филе.
- Доведите до кипения: поставьте кастрюлю на огонь и дождитесь, когда вода закипит.
- Снимите пену: с помощью ложки снимите пену, образовавшуюся на поверхности воды.
- Добавьте специи: положите в кастрюлю соль, горошковый перец и лавровый лист.
- Убавьте огонь: накройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь до минимального и варите 25-30 минут.
- Проверьте готовность: проткните филе ножом – если из него вытекает прозрачный сок, оно готово.
- Охладите: достаньте из кастрюли филе и выложите на тарелку. Когда оно остынет, можете использовать его по своему рецепту.
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