Как сварить морковь за несколько минут: полезный лайфхак

Хотите приготовить салат с морковью, но не хотите тратить время на варку? Есть простой лайфхак, который поможет вам сделать это в считанные минуты! Он не только скорый, но очень действенный. Об этом пишет Telegraf.

Вам понадобится:

Морковь

Микроволновая печь

Целофановый пакет (или миска)

Вода

Инструкция:

Подготовьте морковь: Тщательно помойте, очистите от кожуры и срежьте верхушку. Упакуйте морковь: Положите морковь в плотный целлофановый пакет. Добавьте воду: Заполните пакет водой так, чтобы морковь была полностью покрыта. Завяжите пакет: Закройте пакет, чтобы вода не вытекала. Отправьте в микроволновку: поставьте пакет в микроволновку на 5 минут при мощности 850 Вт. Проверьте готовность: Через 5 минут развяжите пакет и проверьте твердость моркови вилкой. Нарежьте и наслаждайтесь Если морковь готова, нарежьте ее для салата.

Совет:

Если у вас нет пакета, можно нарезать морковь кусочками и отправить в микроволновку на 3 минуты.

По желанию, можно добавить в пакет с морковью несколько специй, например куркуму или кориандр.

Напомним, мы уже писали, как почистить сельдь за минуту.

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