Как сварить яйца, чтобы не треснула скорлупа: полезный лайфхак

Всем известно, что варка яиц – дело нехитрое. Но знаете ли вы, как сделать этот процесс безупречным, чтобы получить идеальные, без трещин, легко чистить яйца? Украинский кулинарный сайт Shuba делится несколькими секретами:

Комнатная температура – залог успеха.

Извлеките яйца из холодильника заранее, чтобы они достигли комнатной температуры. Это поможет избежать резкого перепада температур и трещин во время варки.

Бережное погружение

Опускайте яйца в кипящую воду ложкой, чтобы не допустить их удара о дно кастрюли.

Соль и уксус – ваши друзья

Добавьте в воду щепотку соли или немного уксуса. Эти простые ингредиенты не только предотвращают трещины, но и облегчают процесс чистки.

Спокойное кипение – залог целостности

Убавьте огонь после погружения яиц, чтобы вода не бурлила. Это поможет им вариться равномерно и не сражаться друг о друге.

Легкая чистка – приятный бонус

Охладите сваренные яйца в холодной воде. Это не только остановит процесс приготовления, но и сделает их очищение невероятно легким.

Благодаря этим простым советам вы можете каждый раз варить идеальные яйца без трещин, которые легко чистить.

Напомним, мы уже писали, почему яйца нельзя посыпать солью.

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