Как точно измерить ингредиенты для выпечки: три проверенных лайфхака

Измерение составляющих рецептов кажется простой задачей, но на самом деле это не так. Для этого процесса применяются граммы и миллилитры, стаканы и столовые ложки, влажные и сухие замеры. Вкус выпечки часто зависит от точных измерений количества ингредиентов, имеющих важное значение, особенно по сравнению с приготовлением "на глаз".

Об этом пишет Shuba.

Важно выбирать правильные мерные сосуды для конкретных продуктов, а использование качественных металлических наборов чашек и ложек придаст точности. В старых рецептах единицы объема измерялись "чашками", "стаканами", "столовыми" и "чайными" ложками, и важно учитывать размер и качество мерных сосудов для достижения наилучших результатов.

Измерение по объему

В старых рецептах количество отмерили "чашками" или "стаканами" "столовыми" и "чайными" ложками.

Общие единицы объема:

Чайные ложки: 3 чайные ложки равны 1 столовой ложке

Столовые ложки: 1 столовая ложка равна 3 чайным ложкам

Чашки: 1 стакан равен 235 мл жидкости

Милилитры: в литре содержится 1000 мл

Как пользоваться мерной чашкой для жидкости

Чашку разместите на уровне глаз. При наполнении посуды поверхностное натяжение жидкости может заставить ее выгнуться вверх по краям чашки. Это называется мениск.

Для липких жидкостей, таких как мед или меласса, используйте мерную чашку жидкости. Предварительная смазка внутренней поверхности чашки маслом способствует более легкому выходу липкой жидкости.

Для густых паст, таких как арахисовое масло, используйте мерную сухую чашку.

Для небольшого количества жидких ингредиентов используйте мерные ложки.

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Как отмерить муку с помощью мерного стакана

В большинстве рецептов используется способ измерения под названием "рыхление и зачерпывание":

Слегка разрыхлите муку в сосуде. Зачерпните муку ложкой в мерном стакане. Выровняйте его ровным краем, например, тупым краем столового ножа. Не трамбуйте муку и не прикасайтесь к чашке.

Напомним, мы уже писали, как использовать продукты необычным способом.

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