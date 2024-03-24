Как у бабушки: рецепт куриного супа с клецками

Весна уже пришла, но тепло еще нужно подождать. Холодные дни так и просят согревающего и сытного блюда. Куриный суп с клецками – именно то, что вам нужно! Насыщенный мясной бульон с овощами и кусочками курицы, дополненный рыхлыми и нежными клецками, превращает обед в настоящий праздник вкуса.

Украинские клецки готовят из муки, манной крупы или картофеля. Сегодня мы предлагаем вам рецепт аппетитного куриного супа с клецками. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Для супа:

Вода – 2 л

Курятина – 300 г

Картофель – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Смесь специй – по вкусу

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень – по вкусу

Для галушек:

Мука пшеничная – 100 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Вода – 30 г

Соль – по вкусу

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Приготовление:

Куриное мясо тщательно помойте. Налейте в кастрюлю воду, положите мясо и доведите до кипения. Снимите ложкой пену, посолите и варите бульон в течение 30 минут. Лук и морковь почистите, промойте и нарежьте соломкой. Добавьте овощи в бульон. Картошку помойте, почистите, нарежьте брусочками и также отправьте в кастрюлю. Пока варятся овощи, приготовьте тесто для галушек. В миске смешайте муку, яйцо, воду и соль. Замесите крутое пресное тесто. Раскатайте его на доске в пласт толщиной 1 см и нарежьте квадратиками. Осторожно добавьте клецки в бульон и перемешайте. Варить 10 минут. В конце добавьте лавровый лист, специи, соль, перец и зелень по вкусу.

Подавайте куриный суп с клецками горячим, украсив зеленью. Приятного аппетита!

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