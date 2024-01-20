Как уберечь руки от пересыхания зимой: 6 действенных советов

Зимой ногти часто ломаются и расслаиваются. Это связано с рядом факторов, включая холодный воздух, сухость кожи и нехватку витаминов. Об этом пишет Ukr.media.

Чтобы сохранить здоровье ногтей зимой, важно придерживаться следующих рекомендаций:

Защищайте руки от холода и сухости. Носите перчатки и варежки, когда работаете на улице или находитесь в помещениях с сухим воздухом.

Увлажняйте и питайте кожу рук. Используйте увлажняющий крем или лосьон для рук ежедневно, особенно после мытья рук.

Избегайте горячую воду. Горячая вода может высушить кожу рук и ногтей.

Питайтесь правильно. Свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты богаты витаминами и минералами, необходимыми для здоровья ногтей.

Пейте достаточно жидкости. Вода помогает предотвратить обезвоживание, которое может повредить ногти.

Используйте увлажнитель воздуха. Увлажнитель воздуха поможет поддерживать влажность воздуха в помещении, что полезно для кожи рук и ногтей.

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Кроме этих общих рекомендаций, можно использовать дополнительные средства по уходу за ногтями, такие как:

Маски для ногтей. Маски помогают питать и укреплять ногти.

Масла для кутикулы. Масла для кутикулы помогают смягчить кутикулу и предотвратить ее растрескивание.

Витаминно-минеральные комплексы для ногтей. Витаминно-минеральные комплексы могут помочь восполнить дефицит витаминов и минералов, необходимых для здоровья ногтей.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье и красоту своих ногтей зимой.

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