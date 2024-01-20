Как уберечь руки от пересыхания зимой: 6 действенных советов
Как уберечь руки от пересыхания зимой: 6 действенных советов
Зимой ногти часто ломаются и расслаиваются. Это связано с рядом факторов, включая холодный воздух, сухость кожи и нехватку витаминов. Об этом пишет Ukr.media.
Чтобы сохранить здоровье ногтей зимой, важно придерживаться следующих рекомендаций:
- Защищайте руки от холода и сухости. Носите перчатки и варежки, когда работаете на улице или находитесь в помещениях с сухим воздухом.
- Увлажняйте и питайте кожу рук. Используйте увлажняющий крем или лосьон для рук ежедневно, особенно после мытья рук.
- Избегайте горячую воду. Горячая вода может высушить кожу рук и ногтей.
- Питайтесь правильно. Свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты богаты витаминами и минералами, необходимыми для здоровья ногтей.
- Пейте достаточно жидкости. Вода помогает предотвратить обезвоживание, которое может повредить ногти.
- Используйте увлажнитель воздуха. Увлажнитель воздуха поможет поддерживать влажность воздуха в помещении, что полезно для кожи рук и ногтей.
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Кроме этих общих рекомендаций, можно использовать дополнительные средства по уходу за ногтями, такие как:
- Маски для ногтей. Маски помогают питать и укреплять ногти.
- Масла для кутикулы. Масла для кутикулы помогают смягчить кутикулу и предотвратить ее растрескивание.
- Витаминно-минеральные комплексы для ногтей. Витаминно-минеральные комплексы могут помочь восполнить дефицит витаминов и минералов, необходимых для здоровья ногтей.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье и красоту своих ногтей зимой.
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