Как уберечься от клещей: специалисты дали топ-6 полезных советов
С наступлением тепла киевляне рискуют встретиться с неприятными соседями – клещами. Эти мелкие существа, к сожалению, могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей и животных. На Киевщине наиболее распространен боррелиоз (болезнь Лайма), который может поражать кожу, суставы, нервную систему и сердце. В некоторых регионах Украины клещи переносят и другие опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит, пироплазмоз и туляремия. Об этом сообщает официальный портал Киева.
Что делать, если вас укусил клещ?
- Немедленно обратитесь к врачу! Специалист поможет безопасно удалить клеща и проконсультирует о дальнейших действиях.
- Удалять клеща самостоятельно можно только в крайнем случае. Делайте это осторожно, чтобы не оставить в теле хоботок.
- Место укуса смажьте антисептиком.
- Наблюдайте за своим самочувствием. Обратитесь к врачу, если появятся следующие симптомы:
- Головная боль
- Повышение температуры
- Слабость
- Покраснение, зуд, боль или отек в месте укуса
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Как обезопасить себя от укусов клещей?
- Во время прогулок в лесу или парке одевайте закрытую одежду и головной убор.
- Тщательно осматривайте себя и своих близких по возвращении домой.
- Возделывайте домашних животных специальными репеллентами.
- Используйте репелленты для людей, строго следуя инструкциям.
- Избегайте мест с высокой травой и ветками.
Помните, что своевременное обращение к врачу и соблюдение простых правил безопасности помогут сохранить здоровье и избежать неприятных последствий укуса клеща.
Напомним, мы уже писали, как обнаружить клещ у животного.
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