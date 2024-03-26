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Как убрать пятна от помады из одежды: действенный лайфхак

Цихоцкая Мария

Как убрать пятна от помады из одежды: действенный лайфхак

Женщины изменчивы: то ищут стойкую помаду, то пытаются вывести ее из одежды.

Если вы случайно испачкали любимую одежду помадой, не паникуйте! Главное – действовать быстро, не давая пигменту впитаться в ткань. Об этом пишет irishxeminer.

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Вот простой, но эффективный лайфхак:

  1. Возьмите кубик льда.
  2. Протрите им пятно от помады. Это заморозит косметическое средство.
  3. Осторожно удалите застывшую помаду ножом или скребком.
  4. Выстирайте вещь в стиральной машине.
  5. Дайте ей высохнуть на воздухе.

Этот метод также может быть полезен для удаления восковой одежды от свечи.

Вот несколько дополнительных советов:

  • Не трите пятно, ведь это может его размазать.
  • Не используйте горячую воду, это может закрепить пигмент на ткани.
  • Перед стиркой протестируйте пятновыводитель на незаметном участке одежды.

Напомним, мы уже писали, как вывести пятна от краски для волос из одежды.

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