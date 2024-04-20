Как убрать шерсть домашних животных из дивана: 5 эффективных советов

Как убрать шерсть собак и кошек из дивана

Устали от шерсти домашних животных на диване? Не волнуйтесь, ведь есть простые способы избавиться от нее! Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить чистоту дома.

Следуя этим простым советам с сайта ТСН, вы сможете легко избавиться от шерсти домашних животных на диване и сохранить чистоту в своем доме.

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1. Пылесосите регулярно

Это самый простой и эффективный способ избавиться от шерсти.

Используйте пылесос с мощной силой всасывания и насадкой-щеткой, чтобы добраться до всех уголков дивана.

Не забудьте пропылесосить подушки и другие мягкие части дивана.

2. Используйте специальные инструменты

Есть липкие валики, щетки для мебели и другие инструменты, которые специально разработаны для удаления шерсти.

Эти инструменты очень удобны и просты в использовании.

Вы можете использовать их перед приходом гостей или для быстрой чистки небольших участков.

3. Используйте домашние средства

Резиновые перчатки или влажная губка помогут вам собрать шерсть из дивана.

Просто наденьте перчатку или смочите губку и проведите ею по дивану.

Шерсть прилипнет к резиновой или влажной поверхности.

4. Попробуйте уксус

Смешайте 60 мл уксуса, 177 мл теплой воды и 1 столовую ложку моющего средства.

Перелейте смесь в распылитель и распылите на диван.

Протрите диван чистой тряпкой, чтобы собрать шерсть.

5. Ухаживайте за питомцем

Регулярно расчесывайте свое животное, чтобы удалять собираемую на нем шерсть.

Это поможет уменьшить количество шерсти на диване и других местах вашего дома.

Вы можете использовать щетку для ухода за питомцем или специальную перчатку.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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