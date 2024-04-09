Как убрать шерсть с мебели: лайфхак от хозяек
Как убрать шерсть с мебели: лайфхак от хозяек
Владельцы пушистых любимцев знают, что радость общения с ними сопровождается и неизменным атрибутом – шерстью на одежде, мебели и во всех уголках дома. Собирать ее пылесосом или валиком – хлопотно и долго. Но есть простой лайфхак, облегчающий вам жизнь! Об этом пишет irishexaminer.
Вам понадобится:
- Пара резиновых перчаток
Инструкция:
- Наденьте резиновые перчатки, используемые для мытья посуды или уборки.
- Проведите рукой по загрязненной поверхности.
- Вуаль! Шерсть прилипнет к перчаткам.
- Смойте шерсть с перчатками водой.
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Этот метод особенно эффективен для:
- Диванных покрывал
- Постельного белья
- Ковров
Достоинства:
- Быстро
- Просто
- Эффективно
- Не требует специальных инструментов
Совет:
- Для лучшего результата смочите перчатки водой.
- Этот метод можно использовать для сбора шерсти из одежды, штор и других поверхностей.
Напомним, мы уже писали, как очистить ковер от волос и шерсти.
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