Как убрать царапины из деревянной мебели и покрасить кофе или йодом

Как убрать царапины из деревянной мебели - как покрасить деревянную мебель

Со временем деревянная мебель изнашивается, но не обязательно их избавляться. Существует несколько советов по удалению царапин, небольших дефектов, сохранив эстетику мебели.

При использовании правильных продуктов и материалов мелкие царапины легко исчезнут. Чтобы получить нужные результаты, следуйте советам издания Sante Plus.

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Шаг 1: Очистите древесину.

Первое, что нужно сделать, это правильно очистить пораженную поверхность.

В 3-литровом ведре теплой воды разведите столовую ложку мытья посуды и тщательно перемешайте. Смочите в нем чистую безворсовую ткань, а затем максимально отожмите ее, потому что вам нужно будет только смочить поцарапанный участок. После этого все, что вам нужно сделать, это протереть тканью царапины и потертости. Обязательно всегда стирайте и хорошо отжимайте ткань, чтобы не повредить деревянную поверхность. Прежде чем приступать к ремонту, дайте моющему средству подействовать на деревянную мебель, а затем промойте ее губкой. Дайте ему высохнуть в течение нескольких минут.

Помните, что дерево – это одна из поверхностей, которую нельзя чистить пищевой содой.

Шаг 2: Реставрация деревянной мебели.

После того как мебель будет очищена, приготовьте чашку черного чая, который будет использоваться для усиления древесных тонов.

Залейте пакетик черного чая на несколько минут крутым кипятком. Если оттенок вашей мебели особенно темный, вам следует замачивать чайный пакет длиннее, чтобы получить подходящий цвет. Возьмите ватный тампон, окуните его в черный чай и проведите им по местам, склонным к царапинам и потертостям.

Кроме того, чтобы предотвратить появление большего количества пятен, чем необходимо, не допускайте попадания черного чая на область вокруг поцарапанного участка.

Шаг 3. Отполируйте мелкие царапины.

Для устранения небольших царапин на поверхности смешайте лимонный сок и оливковое масло в неглубокой емкости, затем смочите мягкую ткань. Протрите это место, пока царапина не исчезнет.

Масло сладкого миндаля и белый уксус – еще одно отличное сочетание для полировки деревянной мебели.

Как покрасить царапины на дереве?

Если вы столкнулись с царапинами, окрашивающими древесину, но вы не можете почувствовать их кончиками пальцев, вы можете окрасить их такими ингредиентами, как кофейная гуща, йод или даже маркеры.

Как и черный чай, кофейная гуща придает оттенок темной мебели. Опустите ватный тампон во влажную кофейную гущу и проведите им по царапинам. Оставьте ингредиент на 15 минут или больше, затем высушите участок сухой тканью.

Чтобы сохранить мебель с отделкой из красного дерева, смочите ватный тампон йодом, а затем протрите им поцарапанные участки.

Если это светлое дерево, смочите ватный тампон смесью равных частей бытового спирта и йода, затем протрите участок до полного исчезновения следов.

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