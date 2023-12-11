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Как убрать запах затхлости из дивана без химчистки: простой лайфхак

Игорь Романько

Как устранить плохой запах из дивана без химчистки и стирки

Чтобы устранить неприятный запах сырости с дивана, есть несколько эффективных методов, которые можно выполнить в домашних условиях. Учитывая, что эта проблема часто связана с увлажнением и плесенью, важно быстро и эффективно решить этот вопрос.

Выберите тот метод, который наиболее подходит вам и решит конкретную проблему. Запах свежести вернется, и вы снова будете наслаждаться чистотой и комфортом в своем помещении, пишет УНИАН.

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Сода и соль

  • Рассыпьте соду тонким слоем по дивану или на конкретном участке с запахом.
  • Оставьте соду впитываться в течение нескольких часов или на ночь.
  • Утром пропылесосите диван, чтобы удалить соду.

Также можно использовать соль, используя аналогичный метод.

Уксус

  • Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1.
  • Перелейте раствор в пульверизатор и распылите его на диван.
  • Дайте высохнуть.

Уксус эффективно устраняет запах и забивает вредные бактерии, но во избежание стойкого аромата уксуса можно добавить несколько капель любимого эфирного масла в раствор перед распылением.

Активированный уголь

  • Посыпьте диван активированным углем и оставьте на несколько часов или даже ночью.
  • Вынесите подушки и спинку дивана на воздух для проветривания.
  • Пройдитесь пылесосом по поверхности дивана.

Кожа цитрусовых

  • Используйте кожуру от лимона, мандарина или апельсина.
  • Натрите диван цитрусовой шкуркой.
  • Эфирные масла в кожуре помогут восстановить свежесть и запах дивана.

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