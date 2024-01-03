Как удалить пригоревшую еду из кастрюли без мытья: неожиданный лайфхак

Очистка подгоревшей пищи со дна кастрюли – это кухонное дело, которое большинство не хочет делать. Однако есть трюк, как не мыть пригорелую посуду в течение нескольких минут.

Способ сделать это – налить немного воды, а затем добавить несколько таблеток для посудомоечной машины. Об этом сообщает Express.co.uk.

После этого кастрюлю нужно поставить на плиту на огонь и дать ей постоять 20 минут. Затем слейте раствор в раковину и промойте кастрюлю.

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Такой метод позволит избавиться от стойкого загрязнения без лишних усилий. Метод продемонстрировала пользовательница Tiktok Сара Бини.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить время на мытье посуды.

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