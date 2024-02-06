Как удалить ржавчину с сантехники за пару минут без химии: впечатляющий лайфхак
Ржавчина на сантехнике – неприятная проблема, с которой сталкиваются даже самые чистые хозяйки. Жесткая вода способствует ее появлению, а избавиться от ржавчины не всегда легко.
К счастью, есть доступные и эффективные способы борьбы с данной неувязкой. Один из них – использование обыкновенного лимона. Об этом пишет Телеграф.
Лимонная кислота, содержащаяся в лимоне, является естественным очистителем и обладает отличными свойствами для удаления ржавчины.
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Как использовать лимон для очищения умывальника?
- Подготовьте лимон: возьмите один лимон и превратите его в пюре, не очищая от кожуры, но удалив косточки.
- Смешайте с чистящим средством: добавьте в лимонное пюре порошок для чистки зубов или зубную пасту, чтобы получить густую смесь.
- Нанесите на пораженные участки: равномерно распределите смесь на местах, где есть ржавчина, и оставьте на 1 час.
- Смойте: по истечении времени тщательно смойте смесь водой.
- Повторяйте: для достижения лучшего результата регулярно повторяйте эту процедуру.
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