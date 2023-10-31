Как удалить стойкие пятна на кухонном столе: интересные лайфхаки с майонезом и феном

Пятна от кофе или чая на столе всегда неприятны, но опытные уборщики раскрыли полезный лайфхак, что поможет вам забыть об этой проблеме.

Вот несколько методов, которые они советуют для удаления этих противных пятен. Проверьте результат, и если пятно удалено, вы сможете его легко вытереть. Если нет, повторите процесс, но оставьте на ночь, передает издание Mirror.

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1. Использование древесной золы

Один из специалистов рекомендует удалять пятна осторожно, протирая их влажной тканью, замоченной в древесной золе. Этот метод может быть эффективным для удаления пятен кофе или чаю.

2. Использование фена

Другой метод включает в себя использование фена. Объяснение состоит в том, что следует от кофе или чая на столе фактически находится под поверхностью и является влагой. Вы можете попытаться просушить пятно феном и подождать, пока оно исчезнет.

3. Метод с майонезом

Обратите внимание, что майонез может быть полезен для удаления следов напитков из деревянных столиков. Попытайтесь добавить небольшое количество майонеза на салфетку из микроволокна и протрите пятно. Когда майонез покроет пятно, накройте бумажным полотенцем и дайте времени на высыхание.

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