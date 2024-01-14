Как удлинить ресницы без туши: эффективные советы

Те, кто ценит внятный взгляд, знают, что одной туши для ресниц недостаточно. В частности, для того, чтобы продлить ресницы важно за ними правильно ухаживать.

Об этом сообщило издание "Мета". Вы сможете улучшить уход за ресницами без необходимости использовать дорогие средства.

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Уход за ресницами:

1. Активная сыворотка:

Важный уход за ресницами включает в себя периодический отдых от туши. Сыворотка, используемая несколько раз в неделю, может эффективно укреплять ресницы, обеспечивая им необходимый уход.

2. Щипцы для подкручивания:

Щипцы для подкручивания могут поднять ресницы, что придает образу изысканности и элегантности. Однако чрезмерное использование этого метода может повредить ресницы.

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3. Расчесывание:

Регулярное расчесывание ресниц может сделать их более пушистыми. Кроме того, правильный уход может способствовать активному росту ресниц.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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