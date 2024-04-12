Как удобрить землю без химии, чтобы она плодороднее, чем чернозем

Как удобрить землю чтобы она стала плодородной как чернозем

Мечтаете о богатом урожае экологически чистых овощей и фруктов? Не торопитесь покупать химические удобрения! Существует множество способов улучшить плодородие почвы без ущерба окружающей среде.

Используя эти простые методы с сайта kremen.today, вы сможете сделать вашу почву более плодородной и получить щедрый урожай экологически чистых продуктов.

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Вот 5 простых и эффективных методов:

1. Компостирование:

Превратите органические отходы (сорняки, листья, испорченные овощи и фрукты) в полезное удобрение.

Составьте компостную кучу или используйте специальный резервуар.

Периодически поливайте компост и ждите от нескольких недель до нескольких лет (в зависимости от сырья), пока он не перебродит.

Готовый компост имеет запах и цвет земли.

2. Сидераты:

Посейте сидераты (ячмень, амарант, подсолнечник, календула, рапс, горчица, бобовые).

Их длинные корни разрыхляют землю, "вытягивают" полезные вещества из глубины и удерживают их в верхних слоях.

Срезанные сидераты можно использовать для получения гумуса.

3. Солома:

Добавьте солому в грунт на глубину не менее 10 см.

1 тонна соломы содержит столько же полезных веществ, как и 3 тонны навоза.

Солома делает почву более рыхлой, улучшает ее структуру.

4. "Отдых" для земли:

Оставляйте участок под паром, чтобы он восстановил свое плодородие.

Свежий дерн накапливает органические вещества без внесения удобрений.

5. Мульчирование:

Укройте почву скошенной травой, опавшей листвой, соломой или компостом.

Мульчирование защищает почву от истощения, улучшает его структуру и плодородие.

Помните, что здоровье почвы – это залог здоровья ваших растений!

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