Как удобрять комнатные растения с помощью риса: садоводы назвали три способа

Как стимулировать рост любимых растений? Конечно, чтобы достичь хорошего цветения, необходимо учитывать ряд факторов, в том числе и подкормку.

Как пишет Sante, есть также некоторые натуральные продукты, творящие чудеса с нашими растениями, делая их более выносливыми, сильными и здоровыми. Знаете ли вы, например, что рис обладает полезными и энергетическими свойствами для здоровья растений? Действительно, этот злак очень богат крахмалом – важный элемент для лучшего роста.

Читайте также: Как заставить герань цвести: интересный лайфхак с иглой

Три способа использования риса для подкормки растений

Вот как вы можете использовать рис, чтобы заставить ваши растения цвести и расти:

1. Как удобрение в горшке. Здесь речь идет о удобрениях с медленным высвобождением: это означает, что крахмал в рисе будет высвобождаться постепенно. При поливе растений зерна риса начнут набухать и выделять в почву крахмал. Также при каждом поливе почва будет наполняться питательными веществами благодаря рису.

Для этого вам нужна одна столовая ложка риса на большой горшок. Если меньше, достаточно половины ложки. Рассыпьте рисовые зерна вокруг стебля растения, образуя вокруг него круг. Для более эффективного действия ложкой перемешайте рис с землей на поверхности.

2. Как фоновое удобрение. Эта форма применения тоже действует медленно. Рис нужно вносить раз в два месяца: не бойтесь, что субстрат будет полон рисовых растений. Вы должны знать, что рис, который мы потребляем, подвергается очищению, поэтому он не может прорасти.

В большую кастрюлю насыпьте на дно плодородную почву и добавьте две столовые ложки риса. Смешайте два ингредиента так, чтобы на дне образовалась однородная смесь. Вы заметите, что рисовые зерна приобретают зернистую или порошкообразную консистенцию, похожую на перлит.

Затем подготовленную почву пересыпьте в горшок, в который будете пересаживать растение. При необходимости добавьте еще чистую почву. В этом случае, кроме удобрений, рис облегчит дренаж растения.

3. Используйте рисовую воду. В отличие от предыдущих методов, рисовая вода будет действовать как быстродействующее удобрение. Этот метод рекомендуется для растений, которым необходимо быстро восстановить питательные вещества. Вы должны применять его один раз в неделю в течение 15 дней, и вы заметите явную разницу в росте вашего растения.

Насыпьте полстакана белого риса в 1,5-литровую пластиковую бутылку, залейте водопроводной водой до полного наполнения бутылки. Накройте крышкой и перемешайте, чтобы крахмал высвободился, затем оставьте на полчаса. После этого времени он останется в виде беловатой жидкости и станет отличным удобрением для ваших растений. Применяйте путём полива.

Узнайте от экспертов некоторые советы по эффективному поливу комнатных растений зимой, ведь в холодное время года цветы нуждаются в особом уходе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!