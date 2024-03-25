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Как ухаживать за демисезонной обувью, чтобы прослужило долго: полезные советы

Цихоцкая Мария

Как ухаживать за демисезонной обувью, чтобы прослужило долго: полезные советы

Наступили первые весенние дни, так что пришло время доставать из шкафа демисезонную обувь. Однако переменная мартовская погода с внезапными дождями и снегопадами может негативно отразиться на его внешнем виде.

Чтобы сохранить любимые ботинки или туфли до наступления лета, важно правильно за ними ухаживать. Об этом пишет Телеграф.

Вот несколько действенных методов:

Тщательная чистка и мойка:

  • Не ленитесь очищать обувь от грязи сразу после возвращения домой, не откладывая на утро. За ночь грязь засыхает, образуя некрасивые пятна.
  • Не используйте для мытья горячую воду. Она может повредить натуральную кожу, замшу, нубук и экокожи, приведя к потере формы и выцветанию.
  • Лучше всего использовать для чистки специальные средства, которые легко найти в магазинах.

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Качественная сушка:

  • После мытья тщательно просушите обувь.
  • Не ставьте его на батарею, так как это может привести к пересыханию и растрескиванию материала.
  • Используйте специальную электросушилку или бумажные полотенца. Полотенца впитают лишнюю влагу, не нанося вреда обуви.

Дополнительные советы:

  • Обрабатывайте обувь водоотталкивающими спреями. Это поможет защитить его от влаги и грязи.
  • Храните обувь в коробках или на специальных полках. Это поможет сохранить его форму и предотвратить деформацию.
  • Регулярно осматривайте обувь и при необходимости ремонтируйте ее.

Напомним, мы уже писали, где запрещено хранить обувь.

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