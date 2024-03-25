Как ухаживать за демисезонной обувью, чтобы прослужило долго: полезные советы
Как ухаживать за демисезонной обувью, чтобы прослужило долго: полезные советы
Наступили первые весенние дни, так что пришло время доставать из шкафа демисезонную обувь. Однако переменная мартовская погода с внезапными дождями и снегопадами может негативно отразиться на его внешнем виде.
Чтобы сохранить любимые ботинки или туфли до наступления лета, важно правильно за ними ухаживать. Об этом пишет Телеграф.
Вот несколько действенных методов:
Тщательная чистка и мойка:
- Не ленитесь очищать обувь от грязи сразу после возвращения домой, не откладывая на утро. За ночь грязь засыхает, образуя некрасивые пятна.
- Не используйте для мытья горячую воду. Она может повредить натуральную кожу, замшу, нубук и экокожи, приведя к потере формы и выцветанию.
- Лучше всего использовать для чистки специальные средства, которые легко найти в магазинах.
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Качественная сушка:
- После мытья тщательно просушите обувь.
- Не ставьте его на батарею, так как это может привести к пересыханию и растрескиванию материала.
- Используйте специальную электросушилку или бумажные полотенца. Полотенца впитают лишнюю влагу, не нанося вреда обуви.
Дополнительные советы:
- Обрабатывайте обувь водоотталкивающими спреями. Это поможет защитить его от влаги и грязи.
- Храните обувь в коробках или на специальных полках. Это поможет сохранить его форму и предотвратить деформацию.
- Регулярно осматривайте обувь и при необходимости ремонтируйте ее.
Напомним, мы уже писали, где запрещено хранить обувь.
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