Как ухаживать за демисезонной обувью, чтобы прослужило долго: полезные советы

Наступили первые весенние дни, так что пришло время доставать из шкафа демисезонную обувь. Однако переменная мартовская погода с внезапными дождями и снегопадами может негативно отразиться на его внешнем виде.

Чтобы сохранить любимые ботинки или туфли до наступления лета, важно правильно за ними ухаживать. Об этом пишет Телеграф.

Вот несколько действенных методов:

Тщательная чистка и мойка:

Не ленитесь очищать обувь от грязи сразу после возвращения домой, не откладывая на утро. За ночь грязь засыхает, образуя некрасивые пятна.

не откладывая на утро. За ночь грязь засыхает, образуя некрасивые пятна. Не используйте для мытья горячую воду. Она может повредить натуральную кожу, замшу, нубук и экокожи, приведя к потере формы и выцветанию.

Она может повредить натуральную кожу, замшу, нубук и экокожи, приведя к потере формы и выцветанию. Лучше всего использовать для чистки специальные средства, которые легко найти в магазинах.

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Качественная сушка:

После мытья тщательно просушите обувь.

Не ставьте его на батарею, так как это может привести к пересыханию и растрескиванию материала.

так как это может привести к пересыханию и растрескиванию материала. Используйте специальную электросушилку или бумажные полотенца. Полотенца впитают лишнюю влагу, не нанося вреда обуви.

Дополнительные советы:

Обрабатывайте обувь водоотталкивающими спреями. Это поможет защитить его от влаги и грязи.

Это поможет защитить его от влаги и грязи. Храните обувь в коробках или на специальных полках. Это поможет сохранить его форму и предотвратить деформацию.

Это поможет сохранить его форму и предотвратить деформацию. Регулярно осматривайте обувь и при необходимости ремонтируйте ее.

Напомним, мы уже писали, где запрещено хранить обувь.

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