Как ухаживать за фикусом, чтобы он красиво кустился в горшке

Фикус – это популярное комнатное растение, которое может украсить любой интерьер. Однако для того чтобы фикус хорошо рос и развивался, его необходимо регулярно обрезать. Обрезка помогает фикусу формироваться, а также стимулирует рост новых побегов и листьев.

Обрезку фикуса следует проводить в период, когда растение просыпается и начинает активно расти. Этот период обычно приходится на весну или раннее лето, пишет rus.media.

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Перед обрезкой необходимо внимательно осмотреть растение. На стволе фикуса можно увидеть белые точки – это почки, из которых появляются новые побеги. Обрезать фикус нужно между двумя узлами, на границе между одревесневшей и частично одревесневшей частью ствола.

Срезанный черенок можно использовать для размножения фикуса. Для этого его нужно поставить в воду или субстрат.

После обрезки фикус может немного ослабнуть, поэтому важно обеспечить ему надлежащий уход. Растение следует регулярно поливать и подкармливать.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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