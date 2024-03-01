Как ухаживать за кожаной курткой, чтобы служила долго: 7 полезных советов

В прохладную и солнечную погоду многие предпочитают кожаные куртки. Однако без надлежащего ухода и хранения такая одежда быстро теряет привлекательный вид. Что же делать, чтобы кожаная куртка как можно дольше оставалась чистоплотной? Об этом пишет Телеграф.

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Пять советов по уходу за кожаной курткой

Регулярно протирайте ее мягкой тряпкой или щеткой, чтобы предотвратить накопление грязи и пыли. Храните на плечиках в шкафу во избежание деформации или повреждения формы. Не допускайте намокания. Если куртка промокла, дайте высохнуть при комнатной температуре, не используя фен или обогреватели. Оберегайте от длительного воздействия прямых солнечных лучей во избежание выгорания и потери цвета кожи. Используйте специальные средства по уходу за кожей – кремы или спреи для увлажнения и защиты.

Также время от времени отдавайте сильно загрязненную или выгоревшую куртку на профессиональную чистку.

Напомним, мы уже писали, как стирать зимнюю куртку.

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