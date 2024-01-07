Как ухаживать за кожей лица после 40 лет: полезные привычки

Уход за кожей важен в любом возрасте. В частности, женщины после 40 лет могут продлевать молодость своего лица с помощью некоторых уловок.

Об этом сообщило издание Ukr.Media. Важно, чтобы кожа все время была увлажненной.

Использование солнцезащитного крема. Важнейшая рекомендация – это защита от солнца. Ультрафиолетовые лучи могут нанести вред коже даже в пасмурную погоду. Чтобы предотвратить преждевременное старение и защитить кожу от УФ-излучения, следует ежедневно наносить солнцезащитный крем из SPF.

Мягкие скрабы и пилинг. Вместо жесткого скрабирования следует выбрать мягкие скрабы, специально разработанные для лица. Лучше всего использовать пилинг-скатку, которая глубоко очищает кожу, не травмируя ее.

Читайте также: Как предотвратить появление морщин: косметологи советуют делать это каждый день

Гиалуроновая кислота. Она помогает сохранить увлажненность и упругость кожи. Используйте кремы и маски с гиалуроновой кислотой.

Фейс-фитнес. Ежедневная лицевая гимнастика помогает укрепить мышцы, снизить отеки и морщины. Это также способствует увеличению выделения коллагена и улучшению циркуляции крови.

Лимфодренажный массаж. Он улучшает циркуляцию крови и увеличивает упругость кожи. Для домашнего использования можно взять скребок гуашь и специальный валик из натурального камня.

Здоровый сон. Он играет ключевую роль в поддержании молодости кожи. Ложитесь спать до 23:00, поскольку в это время лучше всего производится мелатонин, гормон сна.

Мезотерапия и биоревитализация. Мезотерапия инъекционно вводит необходимые вещества для омоложения кожи, тогда как биоревитализация с применением гиалуроновой кислоты улучшает упругость и увлажнение.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!