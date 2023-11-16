Как ухаживать за кожей лица в отопительный сезон: 4 совета от косметологов

С началом отопительного сезона кожа нуждается в особом уходе, поскольку отсутствие должного внимания быстро может привести к сухости, шелушению, раздражению, высыпанию и акне. Соблюдение оптимального питьевого режима, потребление продуктов с витамином C и использование правильных средств по уходу могут помочь в поддержании здоровья кожи.

Об этом пишет ukr.media.

Питьевой режим

Правильный питьевой режим считается одним из самых эффективных советов по сохранению красоты кожи. Обеспечивая организм необходимым объемом жидкости, можно предотвратить многие неприятности, такие как сухость кожи. Кроме воды, также можно употреблять в пищу соки, морсы или чай.

Витамин С

Витамин C оказывается важным элементом, предотвращающим сухость и дряблость кожи. Для борьбы с этими проблемами рекомендуется употреблять апельсины, мандарины, сладкий перец, шиповник, смородину, облепиху, яблоки, помидоры и ананасы.

Средства по уходу

Правильный выбор средств по уходу играет важную роль в сохранении здоровья кожи. Увлажняющие средства с эластином, гиалуроновой кислотой и коллагеном создают защитную пленку, которая насыщает кожу необходимой влагой, защищая ее от воздействия сухого воздуха и отопительного сезона.

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Теплая вода

Хотя горячая ванна может показаться приятной, важно помнить, что она сильно сушит кожу. В осенне-зимний период кожа уже подвергается дополнительному воздействию холода и сухого воздуха, поэтому вместо горячей воды рекомендуется использовать теплый душ.

Обеспечивая кожу влагой, потребляя продукты с витамином C, следя за правильным питанием и используя качественные средства по уходу, можно сохранить ее здоровой и эластичной в течение отопительного сезона.

Напомним, мы уже писали, как сделать кожу сияющей и гладкой.

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