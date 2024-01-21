Как ухаживать за кустами смородины в январе, чтобы они дали богатый урожай

Древесная зола – это натуральное фосфорно-калийное удобрение, содержащее множество полезных микроэлементов. Она является хорошей подкормкой для многих растений, в том числе и для смородины.

Однако стоит ли подкармливать смородину золой зимой? На этот вопрос есть однозначный ответ – нет, пишет news.vn.ua. Дело в том, что зимой, когда температура воздуха опускается ниже нуля, почва в саду замерзает. При этом вода, содержащаяся в почве, замерзает и расширяется. Это может привести к растрескиванию почвы и повреждению корней растений.

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Если вы посыпаете смородину золой зимой, то зола может попасть в трещины почвы и тем самым повредить корни. Кроме того, при таянии снега зола может быть умыта из почвы.

Поэтому, если вы хотите прикормить смородину золой, то лучше делать это весной, когда температура воздуха повысится и почва растает.

Как правильно подкормить смородину золой весной?

Весной, когда температура воздуха повысится до 10-15 градусов тепла, можно приступать к подкормке смородины золой.

Для этого нужно рассыпать золу вокруг куста смородины слоем 2-3 см. Не нужно закапывать золу в грунт, поскольку она сама постепенно растворится в воде.

Оптимальная норма подкормки смородины золой – 1 стакан на куст.

Подкормка смородины золой весной поможет растению окрепнуть после зимы и обеспечить его необходимыми питательными веществами для активного роста и плодоношения.

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